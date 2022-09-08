環時：與俄正當合作 無需「克制」

中俄和前蘇聯國家及印度等各國的聯合軍演近日舉行。（取材自澎湃防務）

俄羅斯 主辦的第七屆東方經濟論壇，5日至8日在符拉迪沃斯托克舉行，環球時報報導，西方輿論用近乎「地毯式搜索」的勁頭，翻看有沒有「中國暗中幫助俄羅斯的罪證」，甚至責難「中國在與俄羅斯的交往中沒有表現出克制」，這既粗魯霸道，又十分可笑。

報導指出，在俄烏衝突的背景下，俄羅斯「向東轉」固然有美國大搞極限制裁的因素，但更多是大趨勢使然。東方經濟論壇自2015年首次舉辦就被定義為俄羅斯融入亞太發展的一個窗口，這些年來俄美關係時有起伏，但俄羅斯進一步強化與亞太經濟聯繫的大方向卻沒有因此發生變化；任何大國要發展都不可能繞著亞太走，當然也不可能避開中國走，包括美國與中國的貿易額都不斷創下新高，中俄作為友好鄰邦，擴大經貿往來更是自然而然。

報導稱，現在有些美西方輿論戴著有色眼鏡，一看到中俄合作，立刻條件反射地焦慮「制裁失敗」，進而指責是中國破壞了「華盛頓的全球努力」。這是一種難以掩飾的心虛，有必要強調的是，美西方沒有資格更沒有權力阻止、干涉其他國家與俄羅斯進行正常合作。

報導說，這樣的互利合作，是主權國家無需「克制」的正當權利，也符合全球政治的包容性原則，應該坦然地推動、加強，不懼任何國家的威脅；真正應該「克制」的，決不是中俄的正當合作，而恰恰是美西方已經難以自拔的地緣政治狂熱。

另方面，由中國、俄羅斯和印度 等國共同舉行的「東方-2022」演習於7日在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場閉幕，澎湃防務報導，中方聯合戰役指揮部指揮員表示，連日來，「我們（共軍 ）與各方在檢驗協同作戰能力、積累實踐經驗的同時，更增進了戰鬥友誼、深化了互信合作」。

其中，共軍參演兵力由共軍北部戰區抽組戰區軍種部隊組成，共2000多人，還有各型車輛（裝備）300多台、固定翼飛機和直升機21架、艦船3艘參加，同時派遣三個軍種參與同一場聯俄軍演。