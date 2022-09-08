普亭見栗戰書：下周與習近平會面 烏俄戰爭後首聚首

中國國家主席習近平（右）和俄國總統普亭（左）兩人下周將在上海合作組織峰會再度會面。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 7日在東方經濟論壇上表示，下周他將在烏茲別克與中國國家主席習近平 會面。這是烏俄戰爭以來兩位領袖首次聚首。

「俄塔社」報導指出，普亭在會見中國全國人大常委會委員長栗戰書時提到將與習近平見面的計畫，他表示，希望在烏茲別克會見習近平，作為與上海合作組織峰會有關活動的一部分。

根據「俄羅斯衛星通訊社」報導，普亭在東方經濟論壇期間，與蒙古總理奧雲額爾登舉行雙邊會晤時表示，很快將在烏茲別克與蒙古國總統舉行會晤，「在那裡我們將與中國國家主席一同舉行三方峰會」。

俄國駐中大使德尼索夫也表示，普亭和習近平將於15、16日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會會面。德尼索夫說，上合組織「正在計畫舉行一次嚴肅、全面的領導人會議，並製定詳細議程，事實上，我們現在正與中國夥伴合作」。

中央社引述法新社報導，中國和澳洲 可能舉行自從2017年以來首場最高級別的會談，兩國高層官員本週雙雙暗示有意願打破持續數年之久的外交僵局。

據報導，澳洲總理艾班尼斯被問到11月赴印尼出席20國集團（G20）高峰會期間進行此一場邊會談的可能性時表示，他「歡迎」這樣的會談，「我願意隨時與任何人對話，尤其是與其他國家的領導人。」

中國駐澳洲大使肖千告訴澳洲廣播公司（ABC），「樂見」中國國家主席習近平會見艾班尼斯。

習近平2017年與中間派澳洲前總理滕博爾在德國漢堡G20峰會時進行場邊會談，那是他上一次與澳洲領導人會面。

儘管中國仍是澳洲最大貿易夥伴，雙邊關係於過去5年間惡化，尤其坎培拉當局要求針對新冠疫情起源展開調查後，關係更幾乎崩盤。