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致賀特拉斯？ 中「循外交慣例」 新英相與上海緣分不淺

中國新聞組／北京7日電
英國新任首相特拉斯多年前曾來過上海，訪問上海的公辦中小學校。（取材自新民周刊）
英國新任首相特拉斯多年前曾來過上海，訪問上海的公辦中小學校。（取材自新民周刊）

特拉斯（Liz Truss）當選英執政黨黨魁，成為英國六年來第四位首相。特拉斯此前把「中國威脅」掛嘴邊，引發中國官媒多次警告，如今特拉斯上台，外媒詢問中方是否計畫正式致賀?中國外交部發言人毛寧表示，中方將依據外交慣例處理致賀事宜。此外，主張對中強硬的特拉斯，其實和上海緣分不淺，曾多次到訪上海。

環球網報導，外交部發言人毛寧6日主持例行記者會，法新社記者提問：有數個國家已向英國新當選首相特拉斯致賀，請問中方是否計畫正式致賀？

毛寧回答表示，「維護和發展好雙邊關係是中英雙方的共同責任，符合兩國人民的共同利益。中方始終堅持在相互尊重、互利共贏的基礎上發展中英關係。我們希望英方和中方相向而行，使兩國關係沿著正確的軌道前進。中方將依據外交慣例處理致賀事宜。」

據了解，外媒會如此詢問，應與先前中國官媒對特拉斯的不假辭色有關。由於特拉斯在競選活動中曾表示中國形成「非常嚴重的威脅」；她並認為英國不應對中國形成戰略性依賴。中國官媒、黨媒隨即密集發文批特拉斯渲染「中國威脅」，奉勸她不要把「對華強硬」當飯吃。

另據新民周刊報導，特拉斯其實也曾是「友中派」。10年前，經濟合作與發展組織（OECD）舉辦的PISA測試中，來自上海的學生的數學、閱讀和科學素養在所有65個國家（地區）中位居第一，而英國學生數學成績排名26。

為了解上海數學教育的「成功秘訣」，時任英國教育和兒童事務部副部長的特拉斯，在2014年2月率領英國教育代表團抵滬，訪問上海三所公辦中小學校。第一站選擇了上海建平中學西校。在這裡的數學課堂上，特拉斯在學生做課堂習題時，走上講台看學生寫板書。

這次上海之行之後，特拉斯建議由單一的雙向培訓拓展至工作互派，即上海派出教師至英國學校任教，英國亦派出教師至上海任教。英方為上海教師在英任教期間提供生活補貼，並支付往返旅費。 一年後，特拉斯又來到上海，這次她的身分已經變成英國環境農業部部長、國務大臣。

2015年下半年特拉斯再次來到上海。據英國駐上海總領館，當年11月，特拉斯「率領有史以來規模最大的英國食品飲料貿易代表團來華進行交流」。

據了解，特拉斯此前的政治生涯中，不僅來過上海，她也去過中國其他城市。就在2015年11月11日在上海參加完活動後，特拉斯又到了重慶。在那裡，她在晚餐前特意跟主廚強調要「多放辣椒，不怕辣」。

特拉斯 英國 教育

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