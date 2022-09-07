中國「企業500強」營收破百兆人民幣 比肩美國

中國企業聯合會、中國企業家協會昨發布「2022中國企業500強」榜單。圖為工人在一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠的發動機生產線上進行裝配作業。（新華社）

中國企業聯合會、中國企業家協會6日發布「2022中國企業500強」榜單，中國前500大企業的營收 總額首次突破百兆元（人民幣，下同，約14.5兆美元），並有12家企業年營收超過1兆元（約1440億美元）。中新網指出，中國前500大企業的營收增長快於美國前500大企業，規模總額則已經與美國基本相當。

2022中國企業500強營收總額達到102.48兆元，比前一年增加12.65兆元，增長14.08%；資產總額372.53兆元，比上年增加28.95兆元，增長8.43%。

入圍 門檻則連續20年提高。2022中國企業500強入圍門檻提高至446.25億元，比上年提高53.89億元，增長13.74%，為中國企業500強發布以來入圍門檻絕對值提高最多的一年。

中國6日發布「2022中國企業500強」榜單。（取材自中國企業聯合會網站）

2022中國企業500強中，營收超過1000億元的企業數量增至244家，占比接近50%，淨增22家。

其中，有12家企業營收超過1兆元，分別為：國家電網、中國石油、中國石化、中國建築、中國工商銀行、中國建設銀行、中國平安、中國農業銀行、中國中化、中國中鐵、中國鐵建、中國人壽。

2022中國企業500強淨利潤 4.46兆元，比上年增長9.63%。淨利潤前十名為：工商銀行、建設銀行、農業銀行、騰訊、中國銀行、招商銀行、華為、中國平安、中國移動、交通銀行。其中，金融業就佔了了七家。

另，2022中國企業500強共投入研發費用1.45兆元，與上年相比增加1408.20億元，增長10.78%。研發強度提升至1.81%，為「五連升」並創下新高。其中通信設備製造業平均研發強度為14.16%，航空航天業為14.08%；半導體、集成電路及面板製造業為7.02%。

這份榜單也反映出當前中國地產業面臨的挑戰。今年入圍中國前500大企業的住宅地產企業有48家，比上年減少8家，為連續兩年較大幅度減少。住宅地產業的淨利潤也加速下滑，增速為-13.34%，為連續第二年負增長，也是淨利潤增速連續第四年大幅下降。

中新網指出，2022中國企業500強的營收總規模相當於美國500強的97.74%；資產總額相當於美國500強的106.46%，已連續兩年超過美國500強。

但中國企業聯合會常務副會長兼理事長朱宏任表示，儘管已有不少中國企業的規模進入世界前列，但以世界一流、國際競爭力的綜合性標準來衡量，中國真正能引領全球科技和產業發展的一流企業仍不夠多。