破美晶片圍堵 習近平下令尖端科技攻關

中國國家主席習近平6日表示，要發揮「集中力量辦大事」的優勢，「強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動」。（新華社）

在美國管制半導體技術輸中，晶片 被「卡脖子」困境下，中國國家主席習近平 指示健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，發揮「集中力量辦大事」優勢，「強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動」。另據路透分析指出，美限制出口晶片，已影響中國頂尖大學和國家研究機構的人工智慧（AI）技術推動。

新華社報導，習近平6日主持召開中共 中央全面深化改革委員會第27次會議指出，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關；「要加強戰略謀畫和系統布局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關我國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術」。

中國國家主席習近平6日表示，要發揮「集中力量辦大事」的優勢，「強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動」。圖為工作人員展示由中國自主研發的人工智能專用晶片。（中新社）

會議提到，要加強中共中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。要構建協同攻關的組織運行機制，高效配置科技力量和創新資源，強化跨領域跨學科協同攻關，形成關鍵核心技術攻關強大合力；要推動有效市場和有為政府更好結合，強化企業技術創新主體地位，加快轉變政府科技管理職能，營造良好創新生態，激發創新主體活力。

關鍵核心技術有哪些？晶片顯然是其中要角。中國近來每年花在進口晶片的費用，已經超過石油，成為第一大進口商品。

中國國家主席習近平6日表示，要發揮「集中力量辦大事」的優勢，「強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動」。圖為中國國產晶片展示品。（中新社）

路透評論分析稱，中國一些頂尖大學和國家研究機構正依靠一款美國的電腦晶片來推動其人工智慧技術，但華盛頓已限制這款晶片出口到中國。

美國晶片設計商輝達日前表示，美國已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。美國超微公司也稱，新的許可要求現在不准其MI250先進AI晶片出口到中國。

路透對過去兩年十幾項公開的政府標案進行檢梘，發現中國頂尖的清華大學、中國科學院計算技術研究所、中國科學院、廣東暨南大學網絡空間安全學院等院都斥資數十萬美元購入與A100晶片相關的電腦設備。

值得注意的是，中央軍委會直接領導的中國人民解放軍國防科技大學，也是A100晶片的買家之一。NUDT的天河二號超級計算機，是世界最強大的超級電腦之一。這所大學於2015年被美國列入黑名單，美國以國家安全為由，禁止該大學購買其超級電腦使用的英特爾處理器。