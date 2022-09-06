我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

日媒指3中國留學生染愛滋還光顧池袋風俗店 恐傳千人

中國新聞組／北京6日電
東京池袋風俗店傳出中國留學生隱瞞愛滋病進行性交易。圖為東京池袋資料照，無關新聞。(翻攝自百度百科)
東京池袋風俗店傳出中國留學生隱瞞愛滋病進行性交易。圖為東京池袋資料照，無關新聞。(翻攝自百度百科)

日媒調查，有三名中國留學生日本感染愛滋病，之後竟然還多次光顧風俗店，導致三名日本女子感染，而這三名日本女子已經接待大約1000名顧客，引發恐慌。

據日媒「周刊現代」報導，其中一名被感染的日本女子「凱倫」今年23歲，她在東京池袋一家風俗店上班。從2022年1月開始，她多次接待一名26歲的中國籍男性。據悉，對方稱自己姓袁，目前是東京某知名大學的研究生。

2022年7月，「凱倫」被檢測出患了愛滋病。與此同時，和她在同一家風俗店上班的另外兩名日本女子也確診愛滋。涉事店裡的一名男性員工受訪時表示：「我在這家店已經工作了很久，第一次遇到愛滋病患者，而且還是一次三個。」

在經過調查後發現，三名女子都在今年1月到4月間接待過一名姓袁的男子以及另外兩名中國男子。2022年8月，袁男再次光顧這家風俗店，被詢問後承認自己是一名愛滋病患者。

原來，袁男是一名雙性戀，和另外兩名中國留學生相識。幾人每個月都會和一批來自中國以及東南亞國家的留學生聚會狂歡，有男性也有女性，沒想到全部感染愛滋病毒。

袁男表示，雖然得了愛滋病但並沒有非常沮喪。由於忍受不了，只能隱瞞病情繼續去光顧風俗店，甚至額外付費，希望進行無套性行為。據悉，受害女子在接待愛滋病患者之後，又連續上班六個月，到目前為止大約已經接待了1000人。

據日本法律，在明知自己患愛滋的情況下故意傳染病毒給他人，已經涉犯傷害罪。最令人擔憂的是，這起事件可能導致愛滋病病毒在日本傳播。

日本 中國留學生 東南亞

上一則

四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

下一則

雲南婦醉駕抗拒執法 高二女兒怒斥：不要影響我考大學

延伸閱讀

日本再鬆綁防疫 確診者隔離將從10天縮短至7天

日本再鬆綁防疫 確診者隔離將從10天縮短至7天
亞馬遜 進軍日線上處方藥銷售

亞馬遜 進軍日線上處方藥銷售
「手指愛心」不是來自南韓 60年前日本男團就比過

「手指愛心」不是來自南韓 60年前日本男團就比過
洛城新語／來美留學 為何不「香」了？

洛城新語／來美留學 為何不「香」了？

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期