日媒指3中國留學生染愛滋還光顧池袋風俗店 恐傳千人

東京池袋風俗店傳出中國留學生隱瞞愛滋病進行性交易。圖為東京池袋資料照，無關新聞。(翻攝自百度百科)

日媒調查，有三名中國留學生 在日本 感染愛滋病，之後竟然還多次光顧風俗店，導致三名日本女子感染，而這三名日本女子已經接待大約1000名顧客，引發恐慌。

據日媒「周刊現代」報導，其中一名被感染的日本女子「凱倫」今年23歲，她在東京池袋一家風俗店上班。從2022年1月開始，她多次接待一名26歲的中國籍男性。據悉，對方稱自己姓袁，目前是東京某知名大學的研究生。

2022年7月，「凱倫」被檢測出患了愛滋病。與此同時，和她在同一家風俗店上班的另外兩名日本女子也確診愛滋。涉事店裡的一名男性員工受訪時表示：「我在這家店已經工作了很久，第一次遇到愛滋病患者，而且還是一次三個。」

在經過調查後發現，三名女子都在今年1月到4月間接待過一名姓袁的男子以及另外兩名中國男子。2022年8月，袁男再次光顧這家風俗店，被詢問後承認自己是一名愛滋病患者。

原來，袁男是一名雙性戀，和另外兩名中國留學生相識。幾人每個月都會和一批來自中國以及東南亞 國家的留學生聚會狂歡，有男性也有女性，沒想到全部感染愛滋病毒。

袁男表示，雖然得了愛滋病但並沒有非常沮喪。由於忍受不了，只能隱瞞病情繼續去光顧風俗店，甚至額外付費，希望進行無套性行為。據悉，受害女子在接待愛滋病患者之後，又連續上班六個月，到目前為止大約已經接待了1000人。

據日本法律，在明知自己患愛滋的情況下故意傳染病毒給他人，已經涉犯傷害罪。最令人擔憂的是，這起事件可能導致愛滋病病毒在日本傳播。