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網瘋傳「大旱後大震」說法 地震前一天 四川綿竹飛鳥滿天

中國新聞組／北京6日電
瀘定縣地震前一天，綿竹飛鳥滿天，網友懷疑是震前異象。(取材自四川觀察)
瀘定縣地震前一天，綿竹飛鳥滿天，網友懷疑是震前異象。(取材自四川觀察)

四川瀘定縣6.8級地震造成不少死傷，引發網上討論「大旱後有大震」這個旱震理論。中國多地近期出現罕見高溫及旱象，各種網路謠言四起，有人警告「大旱之後有大震」，不少網民信以為真。對此，專家表示，「科學家們還沒有監測到任何大地震發生前似乎必定會有的訊號」。此外，地震前一天，綿竹飛鳥滿天，有網友懷疑是震前異象，四川地震局表示，「不一定有關聯」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導指出，「旱震理論」有百度百科的詞條，提出者還有地震科學家的頭銜，甚至還出版一本書，列出相當多的資料來論證。透過分析1957年至1971年中國降水量的資料，該學者得出結論，「在中國大地震前1至3年半內，震中區往往是乾旱區。」

該報導指出，根據「旱震理論」提出者的研究，全中國大旱之後3年內有大震的機率高達84.8%，只有15.2%的旱區在災後 3年內沒有發生大地震。

至於「中國旱震關係研究」中關於「旱區」定義有25.2 萬平方公里，相當於江浙滬三地陸地面積的總和。這也意味著，如果城市A今年發生大旱，而「遠」在283公里外的城市B如果發生大地震，就能證明「旱震理論」的有效性。

對此說法，早在2011年時任中國地震台網中心地震預報部副主任張永仙曾做出澄清，「利用乾旱和氣候異常預測地震，虛報率很高，很難用於震前預測。」

另據九派新聞新聞報導，瀘定縣地震前一天，有人拍到四川綿竹馬尾河上空出現大量飛鳥，密密麻麻地從夜空飛過。有網友提出疑問，這種現象是否與地震相關。

四川省地震局監測預報部門的甘先生表示，有些地震發生前確實會出現飛鳥聚集飛過的情況，但無法確定二者之間的關聯，「天氣等原因也有可能導致很多飛鳥出現，但並不一定就會發生地震。」

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