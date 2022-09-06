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跑不跑？ 封控居民撞開鐵門逃生 網友：今年四川太難了

中國新聞組／北京6日電
民眾將被封鎖的大門拆了。（視頻截圖）
民眾將被封鎖的大門拆了。（視頻截圖）

四川甘孜州瀘定5日突發6.8級地震，因疫情「原則居家」中的成都也有明顯震感。但許多民眾被封控在家，小區大門都被鎖住。網傳視頻顯示有民眾或撞或踢鐵門逃生，也有物業在群裡通告「待在屋裡、不准跑」。有民眾疑惑封控時逃生違法嗎？律師解釋「出門避險是合理合法的」。

來源：YouTube

四川在歷經高溫、限電後又遇大震，５日下午，網傳一張關於成都市成華區一高風險小區物業在微信群裡呼籲居民「不要下樓」的微信截圖，健康時報致電該小區物業進行核實，該工作人員表示，地震再嚴重也嚴重不到哪去，在家裡待著是最安全的。

另外，網傳影片顯示，有疫情防控區的社區大樓消防通道和大門被鎖，居民用腳踢開鐵門逃生。也有民眾隔著鐵門與防疫人員對峙，要求開門。

中國律師包龍軍5日在推特透露，四川律師盧思位在地震時試圖跑出樓房避震，但遭到保安以疫情為名阻攔。當他問道是地震重要還是隔離重要，卻有小區業主要他不要談論政治。

有網友在網上詢問，地震時封控在家，此時往外跑，算不算違法？引發不少網友共鳴「命都快沒了還防什麼疫」、「這個問題成為問題本身就是問題」。

四川人在網上寫段子，苦中作樂。（取材自微博）
四川人在網上寫段子，苦中作樂。（取材自微博）

天目新聞就此詢問河南豫龍律師事務所付建律師。付建指出，地震等自然災害對人身威脅極大，公民可以採取合理手段保護自身的人身安全，「出門避險是合理合法的」，也符合憲法與民法中對生命權、健康權的保障。

另外，網上出現不少據稱是四川人編造的段子，句句調侃「今年四川太難了」。

有人寫道「地震來了，我的第一反應竟然不是跑不是躲，而是下意識去保護我的手機，我可能是怕房子垮了，人被活埋，救援來了，由於我無法出示綠碼和核酸，他們挖都不挖我。」

也有人稱「一家人只能跑一個人，一次只能跑兩個小時」，更有網友寫下「疫情不讓出門、地震不讓在家，是趕盡殺絕」。

今天四川瀘定縣又發生6.8級地震，許多被疫情封控中的四川人在網上寫段子，苦中作樂...
今天四川瀘定縣又發生6.8級地震，許多被疫情封控中的四川人在網上寫段子，苦中作樂。（取材自小紅書）

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