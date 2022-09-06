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四川瀘定6.8強震至少65死 路面像波浪抖動 當局啟一級救災

中國新聞組／北京6日電
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員 5日在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾和傷員。 （新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員 5日在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾和傷員。 （新華社）

四川省甘孜州瀘定縣5日12時52分發生6.8級地震，震源深度16公里。截至6日上午7時，地震已造成65人死亡、16人失聯、50餘人受傷。部分水、電、交通、通信等基礎設施受損。中國國家主席習近平指示，把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，解放軍與武警部隊配合救災。

來源：YouTube

綜合媒體報導，震央距甘孜州52公里，距成都市226公里，成都、重慶感到激烈搖晃；兩名親歷者表示，地震時，連公路都是波浪形抖動，腿都嚇軟了。目前甘孜州、雅安市臨時避險已轉移安置5萬餘人。

地震發生後，省委、省政府立即組織力量抗震救災，解放軍和武警部隊、消防救援、森林消防、應急等救援力量第一時間趕到災區開展搶險救援。

當晚，經四川省委、四川省人民政府同意，根據「四川省地震應急預案（試行）」相關規定，四川省抗震救災指揮部決定將省級地震二級應急響應提升為省級地震一級應急響應。

據報導，震央磨西鎮、燕子溝鎮通信中斷，得妥鎮山體滑落，房屋受損嚴重，冷磧鎮道路中斷，甘孜、雅安等地部分變電站和輸電線路故障。

山石掉落在甘孜州瀘定縣冷磧鎮附近的道路上。（新華社）
山石掉落在甘孜州瀘定縣冷磧鎮附近的道路上。（新華社）

一位住在瀘定縣城區的徐女士說，地震發生時，第一時間就帶著孩子跑了出來，據她所知，他們在瀘定縣周邊農村的房子已倒塌，丈夫地震後前去查看村裡情況，目前還沒有消息。

在瀘定縣經營餐館的1名老闆稱，地震時，她正在一樓店鋪，感受到震動後立即跑出屋外，聽見「叮叮噹噹」聲音。還有居民說，地震時正在廣場做核酸，感受到短時間強烈震動，不少人都跑到廣場上避震。

重慶、西安、貴州等多地網友也表示震感明顯。網友們上傳的視頻顯示，有人家中吊燈大幅搖晃，有人桌上的火鍋湯左右搖擺甚至溢出，有人則在接到地震預警後跑到了樓下空曠地方避險。

四川省地震局組織專家會商，指示周邊地震監測站加強監測。地震專家分析，此次震央位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，為主震─餘震型地震，根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等資料，近期震區發生更大地震的可能性不大，餘震仍將持續1段時間。

截至昨傍晚，出現三級及以上餘震三次，其中4到4.9級地震一次，3到3.9級地震兩次。

地震發生時，瀘定縣冷磧鎮一位居民正走在公路上，「一下就開始抖起來，公路像波浪一樣...
地震發生時，瀘定縣冷磧鎮一位居民正走在公路上，「一下就開始抖起來，公路像波浪一樣抖動，腿都嚇軟了」。（取材自封面新聞）

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