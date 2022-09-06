疫情2年多後首出訪 習近平9.14赴哈薩克

中國國家主席習近平將於14日造訪哈薩克。（新華社）

哈薩克 外交部5日表示，中國國家主席習近平 將於14日造訪哈薩克。這將是習近平自新冠疫情爆發以來首次出國訪問。

路透報導，哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫在簡報時指出，習近平將與哈薩克總統托卡葉夫會面，並簽署一些雙邊文件。

這也是習近平自2020年1月出訪緬甸後，首次出國訪問。習近平上次離開中國，是在今年6月底到香港出席主權移交活動。

哈薩克與東邊鄰國中國關係緊密，不僅提供礦物、金屬及能源給中方，並在中國與歐洲間轉運貨物。北京 當局尚未證實習近平訪哈薩克行程。

另外，今年上合組織年度峰會將於9月15日至16日在烏茲別克第二大城市撒馬爾罕舉行。烏茲別克與哈薩克為鄰。美國華爾街日報早前引述參與這場峰會籌備的消息人士報導，中方示意習近平可能將親自出席峰會，但計畫可能生變。有上合組織成員國官員也說，習近平是親臨會場或是線上與會尚未確定。

上合組織是由中國、俄羅斯和其他四個中亞國家（哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯和塔吉克）在2001年創建的區域安全組織。上合組織也被視為世界上幅員最廣的區域綜合合作組織。