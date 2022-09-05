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英相將換人 環時：別把「對中強硬」當飯吃

中國新聞組／北京5日電
英國外交大臣特拉斯可望接任英國新首相。（路透）
英國外交大臣特拉斯可望接任英國新首相。（路透）

英國外交大臣特拉斯可望接任英國新首相，特拉斯對中國展現的強硬態度，近來引發中國官媒多次批評並警告。官媒、黨媒密集發文指出，特拉斯在選舉過程中一再渲染「中國威脅」，藉抨擊其他國家來轉移國內注意力，就像是蹩腳的政治脫口秀演員玩爛了的梗；奉勸特拉斯不要把「對華強硬」當飯吃，否則中國將別無選擇地讓英國自食其果。

綜合外媒報導，特拉斯上周在拉票活動中曾表示，她的首要任務是在世界範圍內促進自由和民主，並與美國盟友合作，應對包括專斷的中國以及好戰的俄羅斯在內的一些「非常嚴重的威脅」；她並強調自己非常關注中國的專斷行為，認為英國不應對中國形成戰略性依賴。英媒更指特拉斯將於上任後把中國從「系統性競爭對手」調升為與俄羅斯相似的國安級「迫切威脅」。

中國官媒環球時報昨天發表社評指出，誰都能看出來，包括國內經濟成長緩慢等一大堆難題擺在英國新首相面前，英國正處於「危險的臨界點」。但特拉斯幾乎在整個選舉過程中都一門心思渲染中俄威脅，極力鼓吹增加國防預算，甚至聲稱按下核按鈕「是首相重要職責」。

有人說，特拉斯很渴望被視為新一代「鐵娘子」，她在行事風格上也想複製「鐵娘子」。但要成為新一代「鐵娘子」，特拉斯更需要認清時代的發展潮流，改變僵化落伍的「帝國思維」，特別是，將更多精力放在國內務實發展上，而不是投機取巧轉移矛盾、甚至把「對華強硬」當飯吃。畢竟，靠玩弄地緣政治或許能搶一時鋒頭，但終究化解不了英國面臨的現實困境。

特拉斯的另一項競選表態則是，如果擔任首相，她可能會把中國列為對英國的「國家安全威脅」。社評指出，試圖通過渲染「中國威脅」、抨擊其他國家來轉移國內注意力，就像是蹩腳的政治脫口秀演員玩爛了的梗，這除了暴露這樣的政客在治國理政上的無能之外，沒有任何別的意義。

此前，自由亞洲電台報導，中國外交部和中國駐英大使館都不點名批評特拉斯散播「中國威脅論」是不負責任的行為。黨媒中國日報英文版更在8月31日發表社論警告，若特拉斯一意孤行，中國將別無選擇地讓英國自食其果。「如果特拉斯真的當上首相，並把中國界定為威脅，那麼中國將別無選擇，只能按照她的決定向英國作出回應」。

中國日報社論並強調中國是英國第三大貿易夥伴，警告英國若破壞原本強勁的雙邊經貿合作，只會加劇國內的經濟困境，並強調英國目前應該做的，是檢討盲目跟從美國遏制中國帶來的得失。

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