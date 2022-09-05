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中列車運抵印尼 雅萬高鐵全線採用中國技術

中國新聞組／北京5日電
9月2日，在印尼雅加達丹戎不碌港舉行的運抵儀式上，雅萬高鐵高速動車組在港口卸船。（新華社）
9月2日，在印尼雅加達丹戎不碌港舉行的運抵儀式上，雅萬高鐵高速動車組在港口卸船。（新華社）

中國「一帶一路」的新成果，首批高鐵列車日前運抵印尼，當地民眾表示，想盡快體驗。

來源：YouTube

新華社報導，在2日舉行的雅萬高鐵高速動車組和綜合檢測列車運抵儀式上，印尼中國高速鐵路有限公司董事總經理德維亞納·斯拉梅·里亞迪表示，這兩組列車的到來對雅萬高鐵建設來說是一個非常重要的里程碑，令人振奮。

據報導，這是雅萬高鐵項目首批運抵印尼的高鐵列車，包括1組用於載客運營的高速動車組和1組承擔高鐵線路綜合檢測任務的綜合檢測車。按照計畫，車輛後續將在當地開展現場編組調試和交付等工作。其餘10組列車也將在2023年初之前分批次從中國運往印尼。

報導稱，雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和西爪哇名城萬隆，全長142公里，是「一帶一路」倡議和中印尼兩國務實合作的標誌性項目，建成通車後將為雅加達和萬隆之間提供全新的高速交通方式，使兩地間的出行時間由現在的三個多小時縮短至40分鐘。

萬隆居民法里莎說，自己因工作時常要往返於萬隆和雅加達，「很想盡快體驗坐上高鐵的感覺」。

報導指出，雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術、中國標準，高鐵使用的11組高速動車組均已在中國完成生產製造。列車最高運營時速350公里，依托復興號中國標準動車組先進成熟技術，適應印尼當地運行環境和線路條件，融合印尼本土文化，進行適應性改進，具有技術先進、安全智能、環境適應力強、本土特色鮮明等特點，充分滿足雅萬高鐵的運營需求。

印尼 檢測 一帶一路

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