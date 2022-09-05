反制美打壓 中加速拚晶片自主 英媒：中將啟新一波注資

美打壓反助長中國科技民族主義和芯片投資。（新華社資料照片）

英國金融時報報導，面對美國最新公布的芯片（晶片）出口管制措施，中國當局預料將啟動新一波的注資計畫，促進國內半導體生產。

美國宣布嚴格的芯片授權規定，可能封鎖輝達、超微等高階處理器輸往中國。中國芯片業高級主管表示，既然不能突破「封鎖」，因此「這些管制將使中國加速產生本地的替代品」。

儘管中國政府投資 基金支持的芯片開發案失敗頻傳，甚至涉嫌資金浪費、貪腐及管理失當，但專家相信，這阻止不了中國達成芯片自主的決心。

Jefferies分析師指出，受輝達芯片出口管制影響最大是雲端 服務供應者、網際網路與人工智慧（AI）相關業者；中國業者預料計畫改用國內生產的繪圖處理器（GPU）代替，但將會出現與輝達的Cuda人工智慧操作系統軟體無法相容的問題。

中國業界主管指出，中國開發出自己的EDA軟體只是時間問題；美國的工具「極為複雜且精密，無法立即複製；但只要有足夠的資金與人才，就能縮小差距」。但也有人認為中國無法自行達成目標。華府 資訊科技與創新基金會主管艾澤爾指出，中國之前想發展「閉鎖式半導體生態系」的努力已告失敗，因為全部想自己來的規畫是錯誤的。

儘管美國已成功限制中國取得外國芯片技術的管道，產業人士仍懷疑華府能否讓中國完全切斷於全球供應鏈之外，因為這牽涉到政府的政治意願、以及半導體的全球性本質。

另外，瑞士信貸集團亞洲半導體產業研究主管艾布拉姆斯表示，許多知名芯片企業都在中國投資設廠，與當地企業合作，為中國發展半導體積累了豐富的技術和資源。投資銀行富瑞集團的高管也估計，中國雲端服務、互聯網和人工智能企業或會先從圖形處理器（GPU）開始，尋找本地產品替代。至於中國自主研發功能強大的EDA軟件，相信也只是時間問題，「你不可能一夜之間複製精密的美國產品，但只要有足夠資金和創造力，你就能不斷靠近目標。」

在美國極限施壓下，中國芯片業也更重視自主替代和產業安全。在過去4個季度全球增長最快的20間芯片企業中，多達19間都是中國企業。以芯片製造關鍵設備CMP為例，中電科電子裝備集團8英寸CMP已打破美日多年壟斷，在中國市場占有率突破70%，成為中國依靠自主創新突破他國封鎖的實例。