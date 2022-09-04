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法國總統馬克宏：法在印太地區不抗中

中國新聞組／北京4日電
法國總統馬克宏表示法國與中國在印太地區不存在「對抗邏輯」。（路透）
法國總統馬克宏表示法國與中國在印太地區不存在「對抗邏輯」。（路透）

法國總統馬克宏近日主持了法國駐外使節年度會議，鑑於新冠疫情，這是法國兩年來首次舉辦該會議。馬克宏表示，法國與中國在印太地區不存在「對抗邏輯」。

觀察者網引述法國費加羅報報導，當地時間9月1日，馬克宏在愛麗舍宮舉行的法國駐外使節見面會上表示，法國和歐洲必須建立「地緣政治獨立性」，在中美矛盾加劇的大背景下堅持自己的外交政策。

馬克宏表示，法國與美國有「強烈的」價值觀共識，但法國始終堅持獨立的外交政策，不會做任何大國的附庸。他強調，法國「絕不能被迫進行選擇」，而應能夠在任何地方保持行動自由。

馬克宏以印太地區為例說明法國的獨立外交政策：「我們不準備在印太地區與中國採取對抗戰略……我們不處於對抗的邏輯中，我們也不認為因某種對抗而構建的聯盟應該擴展到印太地區。」

此外，在談及烏克蘭局勢時，馬克宏表示將繼續與俄羅斯對話，同時與盟友保持一致。法國也將繼續援助烏克蘭，但不會直接參與其中。他強調，世界大國有必要為「談判和平」做好準備，他還指出，這種和平的時機和條件取決於烏克蘭。

馬克宏還特別點名土耳其，敦促不要讓土耳其變成唯一能與俄羅斯對話討論烏克蘭局勢的國家：有誰希望看到土耳其成為唯一一個繼續與俄羅斯對話的大國呢？他還強調，「我們絕對不能屈服於任何形式的虛假道德，這只會讓我們處於無能的狀態，而外交的功能便在於與所有人交流，尤其是與那些跟我們觀點不同的人交流。」

馬克宏 烏克蘭 俄羅斯

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