我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

中「三艦客」亮相 南昌艦在日本海使用副砲擊毀數千米外靶標

中國新聞組／北京4日電
解放軍南昌艦在日本海與俄軍的聯合演習中發射砲彈。（取材自「央視軍事」微信公眾號）
解放軍南昌艦在日本海與俄軍的聯合演習中發射砲彈。（取材自「央視軍事」微信公眾號）

中國、俄羅斯等13國參加的「東方-2022」軍演，2日由解放軍南昌艦、鹽城艦、東平湖艦組成的中方「三艦客」艦艇編隊在日本相關海域演練對空實彈射擊，南昌艦使用副砲成功擊毀數千米外的靶標。中俄海軍3日還進行了聯合戰術機動以及通訊演練。中媒評論批西方將此軍演視為「中俄聯手挑戰世界秩序」是在「為美國增兵找藉口」，將導致全球熱點地區更加緊張。

來源：YouTube

「東方-2022」軍演從1日持續到7日，有13國參演共出動裝備5000多件，演習區域則包括7個陸地訓練場以及鄂霍次克海和日本海北部水域。

綜合報導，根據演習計畫，俄中編隊在海上發現假想敵的艦艇戰術群，並與其展開砲戰。解放軍海軍「三艦客」艦艇編隊2日下午進行對空實彈射擊演練，其中，南昌艦官兵以副砲對日本海的「海上目標」進行砲擊，成功對空擊毀數千米外靶標。中俄海軍3日還進行了聯合戰術機動以及通訊演練。

俄軍此次出動艦艇為「克雷洛夫元帥號」指揮艦、「響亮號」、「完美號」和「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅扎波夫」護衛艦、三艘大型登陸艦以及輔助船隊船隻。解放軍出動艦艇則為「南昌號」驅逐艦、「鹽城號」護衛艦和「東平湖號」綜合補給艦。

解放軍海軍「三艦客」都由中國自主研製，南昌艦是055型萬噸級驅逐艦首艦，有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，包括反艦和反潛能力。鹽城艦是新型導彈護衛艦，艦體隱身設計，具備較強的反潛和防空實力。東平湖艦是新一代大型遠洋綜合補給艦。

值得注意的是，這演習涵蓋日俄爭議領土南千島群島（北方四島），已經數次遭到日本政府抗議。日本陸上自衛隊與美軍8月31日則在鹿兒島縣奄美大島舉行聯合訓練，規模約為2100人。

看看新聞引述評論員杜文龍分析指出，從雙方出動的艦船分析，中方是以海上控制、奪取制海權為主的編隊，而俄方則是以登陸作戰為核心的編隊。相比在日本海北部的演習，俄海軍在鄂霍次克海演習場地是以遠程對陸攻擊、反航母作戰為核心。這對於美國、北約的「戰略靠近」會有較大威懾效果。

然而，這場在「家門口」的防禦性演習，被一些西方媒體稱為「中俄聯手挑戰世界秩序」。相較2021年美軍在南海地區舉行近100場軍演，杜文龍說，西方輿論這種「雙標」實際上是為美國在不同作戰方向上投入兵力、增加部署做準備、找藉口，這一定會導致全球熱點地區隨著軍事介入的增加而更加緊張。

解放軍南昌艦在日本海與俄軍艦艇進行「聯合機動」。（取材自「央視軍事」微信公眾號）
解放軍南昌艦在日本海與俄軍艦艇進行「聯合機動」。（取材自「央視軍事」微信公眾號）

日本 解放軍 俄羅斯

上一則

法國總統馬克宏：法在印太地區不抗中

下一則

中國解放軍網路宣傳片 塑造維護世界和平形象

延伸閱讀

解放軍與俄軍艦艇編隊 在日本海擊中標靶

解放軍與俄軍艦艇編隊 在日本海擊中標靶
解放軍發布國際宣傳影片 意圖塑造維護世界和平形象

解放軍發布國際宣傳影片 意圖塑造維護世界和平形象
不顧美方疑慮 印度派兵參加俄羅斯東部聯合軍演

不顧美方疑慮 印度派兵參加俄羅斯東部聯合軍演
一度因砲擊受阻 原子能總署專家抵札波羅熱核電廠

一度因砲擊受阻 原子能總署專家抵札波羅熱核電廠

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔