中「三艦客」亮相 南昌艦在日本海使用副砲擊毀數千米外靶標

解放軍南昌艦在日本海與俄軍的聯合演習中發射砲彈。（取材自「央視軍事」微信公眾號）

中國、俄羅斯 等13國參加的「東方-2022」軍演，2日由解放軍 南昌艦、鹽城艦、東平湖艦組成的中方「三艦客」艦艇編隊在日本 相關海域演練對空實彈射擊，南昌艦使用副砲成功擊毀數千米外的靶標。中俄海軍3日還進行了聯合戰術機動以及通訊演練。中媒評論批西方將此軍演視為「中俄聯手挑戰世界秩序」是在「為美國增兵找藉口」，將導致全球熱點地區更加緊張。

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「東方-2022」軍演從1日持續到7日，有13國參演共出動裝備5000多件，演習區域則包括7個陸地訓練場以及鄂霍次克海和日本海北部水域。

綜合報導，根據演習計畫，俄中編隊在海上發現假想敵的艦艇戰術群，並與其展開砲戰。解放軍海軍「三艦客」艦艇編隊2日下午進行對空實彈射擊演練，其中，南昌艦官兵以副砲對日本海的「海上目標」進行砲擊，成功對空擊毀數千米外靶標。中俄海軍3日還進行了聯合戰術機動以及通訊演練。

俄軍此次出動艦艇為「克雷洛夫元帥號」指揮艦、「響亮號」、「完美號」和「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅扎波夫」護衛艦、三艘大型登陸艦以及輔助船隊船隻。解放軍出動艦艇則為「南昌號」驅逐艦、「鹽城號」護衛艦和「東平湖號」綜合補給艦。

解放軍海軍「三艦客」都由中國自主研製，南昌艦是055型萬噸級驅逐艦首艦，有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，包括反艦和反潛能力。鹽城艦是新型導彈護衛艦，艦體隱身設計，具備較強的反潛和防空實力。東平湖艦是新一代大型遠洋綜合補給艦。

值得注意的是，這演習涵蓋日俄爭議領土南千島群島（北方四島），已經數次遭到日本政府抗議。日本陸上自衛隊與美軍8月31日則在鹿兒島縣奄美大島舉行聯合訓練，規模約為2100人。

看看新聞引述評論員杜文龍分析指出，從雙方出動的艦船分析，中方是以海上控制、奪取制海權為主的編隊，而俄方則是以登陸作戰為核心的編隊。相比在日本海北部的演習，俄海軍在鄂霍次克海演習場地是以遠程對陸攻擊、反航母作戰為核心。這對於美國、北約的「戰略靠近」會有較大威懾效果。