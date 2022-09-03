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中20大前維穩 「清朗」行動縮緊網路言論

特派記者陳政錄／北京報導
20大前夕，中國網信辦開展「清朗」行動，關閉直播及短影音違規帳戶12萬個。（中新社）
20大前夕，中國網信辦開展「清朗」行動，關閉直播及短影音違規帳戶12萬個。（中新社）

中共二十大將於10月16日在北京舉行，中央網信辦2日宣布，即日啟動為期三個月的「清朗‧打擊網路謠言和虛假訊息」專項行動，對涉及重大會議、重要活動、重要政策發布等謠言和假訊息，要從嚴從快從重清理處置。

中央網信辦旗下「網信中國」微信公號發布消息稱，為清理網路謠言和假訊息，營造風清氣正的網路環境，自即日起在全國範圍啟動該專項行動。

網信辦稱，該專項行動要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」，特別是關於「網路強國」的重要思想為指導，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題。為此，將加大對造謠傳謠行為的懲治力度，查處曝光典型案例，以形成「強大震懾」。

在工作任務安排上，網信辦提到四點：堅持分類研判處置、加大溯源追責力度、健全完善闢謠機制和壓實平台主體責任。

其中，網信辦特別提到要對涉及「重大會議」、重要活動、重要政策發布，以及侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神等的假消息，從嚴從快從重清理處置；對涉及險情、疫情、災情、警情的加強回應澄清；對社會、經濟、民生領域的假消息要加強相關部門溝通、即時闢謠，防止擴散蔓延、誤導民眾。

該專項行動也將加大溯源追責力度。一是督促網站平台提升溯源能力，對首發謠言和假訊息的平台帳號處置處罰。二是制定謠言和假訊息處置處罰細則，視情採取警告、禁言、永久封禁等措施。

「健全完善闢謠機制」方面，要求重點網站平台開設闢謠專欄，及時闢謠和轉發權威部門的消息。

專項行動除了將查處製造、傳播假消息的帳號，將其封禁，也將對落實不力的網站平台，嚴格處罰問責。中央網信辦還將對網路平台進行「日常監測分析」。同時，還要發動網民積極舉報，提供證據線索。

此外，還要求各地網信部門梳理屬地問題多發的平台，督促屬地重點網站平台成立工作專班，強化內容審核管理。

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