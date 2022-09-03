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「中國季刊」主編：中國研究最大挑戰是學術自由

中國新聞組／北京3日電
麥克法夸爾（Roderick MacFarquhar）於1960年創建了《中國季刊》。（Getty Images)
麥克法夸爾（Roderick MacFarquhar）於1960年創建了《中國季刊》。（Getty Images)

國際知名學術研究刊物「中國季刊」（The China Quarterly）主編蒂姆‧普林格爾（Tim Pringle）受訪表示，中國研究領域未來面對的最大挑戰是學術自由。學術自由保證做學術的空間不受限制，這在中國顯然非常困難。主因中國的領導階層注重黨的權威，要確保它不會面臨挑戰。

BBC中文網報導，普林格爾表示，過去60年，從事中國研究群體逐步從觀察者變成參與者，但參與程度正倒退。因過去數年政府加大限制學術研究，可公開談論話題、研究主題及在研究中自由提出的質疑均被管控。中國公民社會空間縮小，對相關領域研究限制增多。

普林格爾打了個比方，以前的問題是，海外學者怎樣為自己的研究找到合適的守門人，可能是國內平台，或是大學、公民社會組織、學者。現在的問題是，如何能夠打開大門，找到安全的研究環境——「因為，門被守護得更牢固了」。

他表示，發生這樣的變化是因中國的領導階層，不只中共總書記習近平，已經被中共自身利益所主導。

「中國季刊」由中國問題專家羅德里克·麥克法夸爾（Roderick MacFarquhar）於1960年創建。60年來，「中國季刊」早已成長為國際頂級學術刊物，成為深入評析當代中國事務的重要平台。

2017年，中國國家廣電總局要求「中國季刊」將敏感議題的論文從中國網站上移除，否則封鎖網站。劍橋大學出版社決定先行移除敏感議題文章。普林格爾表示，當時「中國季刊」主導學術界發起了全球性回應，成功推翻出版社的決定。

這起事件後，在中國國內訂閱季刊的大學大幅下降，但來自中國的學者的投稿量，由2021年約38%上升至今年首7個月約48%。顯示季刊在中國國內的影響力似乎沒有減少。

中共 習近平

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