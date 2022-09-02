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神14航天員首度出艙執行5任務 經典台詞「感覺良好」再現

中國新聞組／北京2日電
神14航天員1日首次從問天實驗艙氣閘艙出艙實施艙外活動，航天員陳冬（上）、劉洋（下）開展艙外操作的畫面。(新華社)
神14航天員1日首次從問天實驗艙氣閘艙出艙實施艙外活動，航天員陳冬（上）、劉洋（下）開展艙外操作的畫面。(新華社)

神舟14號太空船航天員1日晚間首度出艙，這次出艙執行五項任務，主要是安裝問天艙相關設備。「我已出艙，感覺良好！」乘組指令長陳冬重現經典台詞。劉洋出艙時需要躲避機械臂的移動，她告訴地面，「我已出艙，但是我現在要回去，我等一會兒再出艙」，引來地面飛控大廳的笑聲和掌聲。

據中國航天科技集團消息，9月1日18時26分，航天員陳冬成功開啟問天實驗艙氣閘艙出艙艙門，至19時09分，陳冬、劉洋成功出艙。這是中國航天員首次從問天實驗艙氣閘艙出艙實施艙外活動，也是陳冬、劉洋首次執行出艙活動任務。2人在北京時間2日零時33分圓滿結束，陳冬、劉洋完成全部任務，安全返回問天實驗艙。

此次出艙有五項新任務，分別是首次安裝線纜保護裝置、安裝問天艙擴展泵組、抬升全景相機、安裝艙外工具箱、艙外主路徑轉移驗證。

兩位航天員完成安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在小機械臂的支持下，進行問天實驗艙擴展泵組安裝、問天實驗艙全景相機抬升等作業，並開展艙外自主轉移應急返回能力驗證。而另一位航天員蔡旭哲，則在天和核心艙內配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。

文匯報報導，新人、新艙、新狀態，神舟14號乘組的首次太空出艙，看點多多。

新人，陳冬和劉洋都是首次進行出艙作業，另外一位在艙內進行支持輔助工作的蔡旭哲也是第一次執行這項任務。新艙，這是中國航天員首次通過問天實驗艙氣閘艙出艙作業，氣閘艙的空間比原節點艙更加寬闊，航天員出艙更便利、舒適。

新狀態，則是原有的節點艙出艙像從下往上「爬」，在氣閘艙出艙口出艙像是從上往下「鑽」，前者的出艙景色是「星辰」後者則是「大海」，陳冬和劉洋在出艙時率先看到的是蔚藍色的地球。

神14航天員1日首次從問天實驗艙氣閘艙出艙實施艙外活動，航天員陳冬（右）、劉洋（...
神14航天員1日首次從問天實驗艙氣閘艙出艙實施艙外活動，航天員陳冬（右）、劉洋（左）開展艙外操作的畫面。(新華社)

目前3位航天員已經在軌道生活了88天，通過本次出艙的直播畫面，可以看到陳冬身穿藍色飛天艙外航天服，劉洋身穿黃色航天服。劉洋的航天服背包上還簽有王亞平、葉光富的名字，說明這件航天服已完成過神13乘組的兩次出艙任務。

9月1日航天員陳冬成功開啟問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。（新華社）
9月1日航天員陳冬成功開啟問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。（新華社）
神14出艙5新看點表。(資料來源：大公報）
神14出艙5新看點表。(資料來源：大公報）

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