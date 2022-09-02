布林肯歡迎聯國新疆人權報告 將與國際追究中國責任

美國國務卿布林肯肯定聯合國人權報告。(美聯社)

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）1日透過聲明表示，歡迎聯合國 發布的新疆 人權報告，描述發生在新疆地區踐踏和侵犯人權的令人震驚的細節，美國政府將持續與國際社會合作追究中國的責任；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，非常希望中方遵循人權報告的建議。

近年來人權組織和媒體均曾揭露過超過百萬名維吾爾族人遭關進地方拘留營，並在其中被迫勞動、遭遇酷刑和性侵害，逼迫他們放棄信仰與宗教，北京始終否認上述指控。

這項48頁的報告要求聯合國及國際社會「緊急關注」北京在剷除恐怖主義時侵犯人權的行為，並呼籲中方釋放被拘留者，並釐清失蹤者下落。

古特瑞斯透過發言人表示，這項報告清楚確認了新疆地區發生嚴重的侵害人權行徑，非常希望中方遵守報告所提出的建議。

美國、德國和英國等國家對聯合國這分報告表示歡迎；日本內閣官房長官松野博一表示，高度關切新疆人權狀況，自由人權等普世價值在中國獲得保障也相當重要。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）1日例行記者會開場時主動說明立場，除了歡迎報告發表，尚皮耶說，拜登政府已採取具體措施，包含引用全球馬格尼茨基人權問責法（Magnitsky Act）制裁侵害人權的官員、實施簽證限制、金融制裁和進出口管制等。

尚皮耶說，拜登和七大工業國（G7）在內的全球各國努力確保全球供應鏈中不存在濫用勞動力的問題。

根據聯合國報告總結，中國在新疆地區對維吾爾人及其他穆斯林所實行的歧視性拘留措施，可能構成危害人類罪行；但通篇沒提到美國及西方國家慣常指責的「種族滅絕」（genocide）。

布林肯並未對此落差表達意見，他肯定報告描述了中國政府對維吾爾族（多數是穆斯林）以及新疆地區的少數族群所犯下的罪行，這項報告加深並重申了美國對此事的嚴重關切。

布林肯說，美國將持續與夥伴、民間和國際社會密切合作，追究中華人民共和國的責任，並呼籲中方釋放遭不公拘留者，為失蹤者負責，也要允許獨立調查者能充分且不受阻礙地進入新疆、西藏和中國內部執行任務。