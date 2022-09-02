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70歲劉鶴20大後可能退休 何立峰被看好接班

記者葉文義／綜合報導
中共第二十次全國代表大會將在10月16日在北京召開，預計將為經濟領導班子可能的改組奠定基礎，圖為國務院副總理劉鶴。（取材自新華網）
中共第二十次全國代表大會將在10月16日在北京召開，預計將為經濟領導班子可能的改組奠定基礎，圖為國務院副總理劉鶴。（取材自新華網）

中共第二十次全國代表大會將在10月16日在北京召開，預計將為經濟領導班子可能的改組奠定基礎。據彭博報導，現年70歲的國務院副總理劉鶴已過了中共中央政治局68歲的約定退休年齡。如果他沒有進入新一屆政治局，可能就是退休的信號。而現任國家發展和改革委員會主任的何立峰，目前被視為最有可能接替劉鶴的人選。

報導指出，國務院總理李克強、副總理劉鶴、人行行長易綱、銀保監會主席郭樹清和財政部長劉昆都可能因為退休年齡或高級幹部的任期限制，而在明年初離開各自目前的崗位。

李克強的繼任者應該在黨代會結束後不久揭曉，屆時政治局常委將按順序露面，總理通常排在第二位。曾有消息稱上海市委書記李強有望接任總理一職。但他也因上海混亂的防疫封控面臨批評。

據彭博報導，最近幾十年來所有國務院總理都曾擔任副總理和政治局委員。只有兩名官員符合這一慣例並且比非官方退休年齡小：59歲的現任國務院副總理胡春華和67歲的全國政協主席汪洋。

易綱自2018年以來一直領導人民銀行，他將於明年3月年滿65歲，達到省部級幹部的傳統退休年齡。財政部長劉昆也是如此。現任人民銀行副行長潘功勝59歲，被視為優秀的候選人。

不過，彭博報導指出，政治關係更強的人選可能勝出，人行前副行長、現任北京市副市長的殷勇與北京市委書記、習近平的親信蔡奇有著密切的工作關係。他若進入中央委員會，將是更上一層樓的信號。

退休 國務院 北京

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