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中紀委3天打6虎 劉彥平涉孫力軍案被雙開

特派記者陳政錄／北京報導
前國安部黨委委員劉彥平涉孫力軍案。(取材自華夏時報)
前國安部黨委委員劉彥平涉孫力軍案。(取材自華夏時報)

20大將於10月舉行，中國政壇瀰漫整肅氣氛，中紀委三天內公布懲處六名官員。其中，中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長、國家安全部前黨委委員劉彥平因嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。劉彥平被指參與孫力軍「政治團夥」。

劉彥平長期北京公安局工作，後調任公安部警衛局，還曾任公安部部長助理、公安部副部長等職。通報提到，劉彥平理想信念坍塌，黨性原則喪失，參加「孫力軍政治團夥」，大搞政治利益交換等，肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力等。

此前，官方發布的反腐紀錄片提到，孫力軍政治團夥是19大以來查處的最嚴重的案件之一。此前公安部對孫力軍違法違紀事件，已揭露的成員包括江蘇政法委前書記王立科、上海公安局前局長龔道安、重慶公安局前局長鄧恢林、山西公安廳前廳長劉新雲、司法部前部長傅政華。

除了劉彥平，中紀委昨還宣布對中國人壽保險公司前董事長王濱、遼寧省前副省長郝春榮兩人予以雙開處分。這是本周內，中紀委第二次一天內發布三則「打虎」訊息，等於三日內打掉「6虎」。8月30日，中紀委發布廈門人大常委會前主任陳家東、雲南政協前副主席黃毅、遼寧人大常委會前副主任孫國相等三名中管幹部的處分通報。

公安 北京 司法部

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