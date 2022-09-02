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中駐美大使館送月餅賀中秋節 夾帶「統一白皮書」

記者張文馨、陳言喬／綜合報導
中國駐美大使館趁著今年派送月餅賀節之便，在卡片放上「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」要點。(記者張文馨／攝影)
中國駐美大使館趁著今年派送月餅賀節之便，在卡片放上「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」要點。(記者張文馨／攝影)

中美兩國於軍事演習上箭拔弩張，在宣傳戰上的「無孔不入」也不遑多讓。中駐美大使館趁著今年派送月餅賀節之便，在卡片放上「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」要點，讓月餅也成了北京的宣傳工具。無獨有偶，多次批中的美駐華大使伯恩斯再次乘坐中國高鐵並大加讚歎，被中國媒體解讀是美慣用的兩手宣傳策略。

聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，解放軍在裴洛西離台後立即宣布舉行圍台軍演，隨後並發表對台強硬的第三分台灣問題白皮書。中國駐美大使館更是宣傳戰的第一線，駐美大使秦剛和公使井泉分別找媒體吹風喝茶，秦剛推特發文也相當活躍，積極投入宣傳戰。

如今，連中方大使館送出的月餅都帶著一抹政治味，除了統一白皮書外，卡片上寫著「為了國際社會和世界人民之福，讓我們為了實現兩岸和平統一攜手努力」。古有明太祖朱元璋利用月餅傳信的傳奇故事，如今兩岸關係緊張，月餅成了北京宣傳工具。

另一個場景則是伯恩斯8月31日再次坐上中國高鐵，首次以官方身分到訪美國駐上海總領事館，他連發四條中英雙語推文，誇搭乘復興號從北京到上海風馳電掣地穿行在鄉間，中國高鐵「令人讚歎」。伯恩斯今年6月12日首次出京訪問，乘坐復興號列車前往武漢，也曾發布多條推文稱讚中國高鐵。

觀察者網引述伯恩斯在推文後評論區裡的網民留言：「很高興看到伯恩斯先生終於改變了他對中國的講話風格。」還有人苦口婆心規勸著：「永遠不要評判別人或要求別人和你一樣。」

報導稱，網民們的留言耐人尋味，並暗酸伯恩斯到中國就任這六個月來，存在感一直不是很強，但近一段時間裡借裴洛西訪台事件刷了一波「負」流量。伯恩斯一邊發表著詆毀中國政府的言論，一邊又在社交媒體上誇讚中國高鐵。

似曾相識的戲碼，在伯恩斯剛來中國履職時也曾發生。伯恩斯6月12日乘坐復興號高鐵前往武漢時稱讚中國高鐵，但轉頭於16日就在一次會議上批評中國的「動態清零」疫情防控政策，對外商投資起到了負面作用。

美國駐中國大使伯恩斯8月31日從北京坐高鐵復興號到上海，稱讚中國的高鐵風馳電穿行...
美國駐中國大使伯恩斯8月31日從北京坐高鐵復興號到上海，稱讚中國的高鐵風馳電穿行在中國鄉間。讓他欣賞到美麗的農田、群山和村莊。（取材自推特）

北京 裴洛西 大使館

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