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駁鎖國聯想？ 官媒重刊習談話釋放鬥爭信號

中國新聞組／北京1日電
20大日期確定後，習近平動向受關注，圖為日前他到中國人民大學訪問，向師生揮手。（新華社）
20大日期確定後，習近平動向受關注，圖為日前他到中國人民大學訪問，向師生揮手。（新華社）

中共中央機關刊物「求是」雜誌今發表中共總書記習近平的舊談話稿，論述構建新發展格局「是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環」。由於時值中國智庫剛發表「閉關鎖國」相關文章，引發似是習近平藉此「澄清」 的聯想。有分析人士稱，總理李克強愈見活躍，此次老話新發釋放了黨內鬥爭信號，意在習要求黨內人員「站隊」，以獲得對黨的全面掌控。

中國歷史研究院日前發表1.5萬字的「明清時期閉關鎖國問題新探」文章，被認為是在釋放中國未來可能與西方國家脫鉤轉而「閉關鎖國」的訊號，由於時值20大前及習近平尋求連任之際，引發不小風波。而「求是」今發表習近平舊談話，同樣引發是否為「閉關鎖國」說澄清的聯想。

習近平這一談話是在2020年10月的中共19屆5中全會第二次全體會議發表。內容提到，要正確認識國際國內形勢。「我們的判斷是『危和機並存、危中有機、危可轉機』」，「挑戰前所未有，應對好了，機遇也就前所未有」。

習近平在談話中說，構建新發展格局是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；「是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環」；是以全國統一大市場基礎上的國內大循環為主體，不是各地都搞自我小循環。

有網民認為，歷研院該篇論文是在給明清時期的「閉關鎖國」政策翻案。還有網民不解：這是一篇純粹的學術論文，還是要藉古論今，代表官方釋放某種政治信號，意圖通過美化、讚揚、合理化「閉關鎖國」政策，打造理論和歷史經緯支撐。

自由亞洲電台引述中國民主黨全國委員會主席王軍濤說，事隔兩年「求是」才推出習近平的講話稿是釋放了黨內鬥爭的信號。「常委做了決定，李克強藉救經濟為名全面『復辟』回到鄧小平（路線）去。鄧小平發展經濟主張分權，讓下面去做事，政府、黨少管事。而習近平要黨多管事，就是集權」。

王軍濤認為，經濟大權交給李克強了，習近平經濟大權旁落。習近平現在把舊文拿出來，就是針對李克強的復辟。習近平作為國家主席擁有國務院人事任免權，舊文重發是他在吹響「集結號」，要求黨內人員「站隊」，以獲得對黨的全面掌控，為接下來的集權獲取更多支持。

中國時事評論人王劍表示，中國官媒舊文重發並非罕見。目前是習近平政治生涯的重要時期，再次刊出這篇講話是為了「預期管理」。

中央機關刊物「求是」雜誌發表中共總書記習近平的舊談話稿，圖為2021年習近平在人...
中央機關刊物「求是」雜誌發表中共總書記習近平的舊談話稿，圖為2021年習近平在人民英雄紀念碑旁為陣亡的民族英雄獻花。 （新華社）

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