習近平尋求三連任 未見任「黨主席」跡象

20大日期確定後，習近平動向受關注，圖為日前他接見全國模範忠誠衛士代表。（新華社）

中共 第20次全國代表大會拍板於10月16日召開，外媒報導多認為中國國家主席習近平 將取得第三個五年任期，成為毛澤東1949年建政以來，最大權在握的中共領導人，但沒有跡象顯示他將擔任「黨主席」。政治局7名常委人事預期也將出現變化，明年3月卸任的總理李克強 可能不會完全退出政壇，貴州省委書記諶貽琴是少數有可能受拔擢「入局」的女性人選之一。

路透報導，中共20大期間將有來自中國各地約2300名黨員聚集在北京與會。代表大會結束隔天，新一屆中央委員會將從中央委員會中選出25名政治局委員，而最受關注的將是政治局7名常委的人事布局。

不過20大最引人關注的還是尋求三連任的習近平。路透報導，習近平將揭開新的最高領導班子、政治局常委的面紗，但習近平的角色應仍維持三位一體的「核心」地位。69歲的習近平擁有三個重要頭銜，分別為中共中央總書記、中央軍委主席和國家主席。他預計將在20大保留前兩個頭銜，並在2023年3月的全國人民代表大會後繼續擔任國家主席。

報導指出，但沒有跡象顯示習近平將擔任「黨主席」。中國共產黨最高領導人的職務為「中央委員會主席」，毛澤東為終身黨主席，但之後僅華國鋒及胡耀邦有過黨主席頭銜。1982年過後，這個頭銜就沒有再使用過。

政治局七名常委的人事布局，路透認為，67歲的李克強兩屆共10年的總理任滿，將於明年3月卸任，但他可能不會完全退出政壇，會繼續留在常委會或擔任人大代表。

另中共中央政治局常委傳有「七上八下」的不成文規定，意味「67歲留任，68歲退休」，根據這一規則，71歲的人大常委會委員長栗戰書、68歲的國務院副總理韓正可能下台。至於政治局常委是否會出現女性，路透認為不太可能，但也不排除現年62歲的諶貽琴會受到拔擢「入局」。

BBC引述「外交家」雜誌總編蒂耶茲（Shannon Tiezzi）撰文指出，「越來越多的證據顯示」，中國未來走向將與李克強大聲疾呼的「繼續改革開放」背道而馳。彭博報導則關注影響經濟的「動態清零」政策是否會在20大後逐漸解除。

但也有一些自媒體人和海外華文媒體平台分析稱，習近平可能因權力將被分化而被迫「到站下車」。理由一部分是認為習會部分讓權，另一部分認為習會「到時下課」。