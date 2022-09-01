我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

習近平尋求三連任 未見任「黨主席」跡象

中國新聞組／北京1日電
20大日期確定後，習近平動向受關注，圖為日前他接見全國模範忠誠衛士代表。（新華社）
20大日期確定後，習近平動向受關注，圖為日前他接見全國模範忠誠衛士代表。（新華社）

中共第20次全國代表大會拍板於10月16日召開，外媒報導多認為中國國家主席習近平將取得第三個五年任期，成為毛澤東1949年建政以來，最大權在握的中共領導人，但沒有跡象顯示他將擔任「黨主席」。政治局7名常委人事預期也將出現變化，明年3月卸任的總理李克強可能不會完全退出政壇，貴州省委書記諶貽琴是少數有可能受拔擢「入局」的女性人選之一。

路透報導，中共20大期間將有來自中國各地約2300名黨員聚集在北京與會。代表大會結束隔天，新一屆中央委員會將從中央委員會中選出25名政治局委員，而最受關注的將是政治局7名常委的人事布局。

不過20大最引人關注的還是尋求三連任的習近平。路透報導，習近平將揭開新的最高領導班子、政治局常委的面紗，但習近平的角色應仍維持三位一體的「核心」地位。69歲的習近平擁有三個重要頭銜，分別為中共中央總書記、中央軍委主席和國家主席。他預計將在20大保留前兩個頭銜，並在2023年3月的全國人民代表大會後繼續擔任國家主席。

報導指出，但沒有跡象顯示習近平將擔任「黨主席」。中國共產黨最高領導人的職務為「中央委員會主席」，毛澤東為終身黨主席，但之後僅華國鋒及胡耀邦有過黨主席頭銜。1982年過後，這個頭銜就沒有再使用過。

政治局七名常委的人事布局，路透認為，67歲的李克強兩屆共10年的總理任滿，將於明年3月卸任，但他可能不會完全退出政壇，會繼續留在常委會或擔任人大代表。

另中共中央政治局常委傳有「七上八下」的不成文規定，意味「67歲留任，68歲退休」，根據這一規則，71歲的人大常委會委員長栗戰書、68歲的國務院副總理韓正可能下台。至於政治局常委是否會出現女性，路透認為不太可能，但也不排除現年62歲的諶貽琴會受到拔擢「入局」。

BBC引述「外交家」雜誌總編蒂耶茲（Shannon Tiezzi）撰文指出，「越來越多的證據顯示」，中國未來走向將與李克強大聲疾呼的「繼續改革開放」背道而馳。彭博報導則關注影響經濟的「動態清零」政策是否會在20大後逐漸解除。

但也有一些自媒體人和海外華文媒體平台分析稱，習近平可能因權力將被分化而被迫「到站下車」。理由一部分是認為習會部分讓權，另一部分認為習會「到時下課」。

習近平 中共 李克強

上一則

戈巴契夫1989年訪華後1個月…爆發六四事件

下一則

防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學

延伸閱讀

白宮說法：不受裴洛西訪台影響 拜習會安排中

白宮說法：不受裴洛西訪台影響 拜習會安排中
港媒：劉鶴20大面臨退休 何立峰可能接班

港媒：劉鶴20大面臨退休 何立峰可能接班
中共20大倒數 分析：習近平用人 不拘泥年齡限制

中共20大倒數 分析：習近平用人 不拘泥年齡限制
中共20大將登場 習近平任期、政治局人事成焦點

中共20大將登場 習近平任期、政治局人事成焦點

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

2022-08-27 16:41

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」