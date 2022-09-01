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戈巴契夫1989年訪華後1個月…爆發六四事件

中國新聞組／北京1日電
1989年5月戈巴契夫訪問中國，會見當時的中共中央總書記趙紫陽、中央軍委主席鄧小平等人。(路透資料照片)
1989年5月戈巴契夫訪問中國，會見當時的中共中央總書記趙紫陽、中央軍委主席鄧小平等人。(路透資料照片)

戈巴契夫在中國極具爭議，他30日去世的消息在中國當天進入微博熱搜榜首，獲得將近6億次閱讀量。環球前總編輯胡錫進稱，戈巴契夫所做的一切都讓西方受益，而前蘇聯國家大部分成員卻承受漫長的惡果，「戈巴契夫手拿一把好牌，卻打得讓蘇聯和他自己都輸了個精光」。

美國之音報導，戈巴契夫在1989年5月北京學生民主運動的高潮時訪問中國。他在北京發表講話提出的經濟改革必須要有相應的政治改革，否則經濟改革也難以成功的提法，給很多中國人留下了深刻的印象。

但戈巴契夫結束訪華後一個月，中國就發生了六四鎮壓事件。

不少網友對他的去世表示哀悼，對他提出的新思維和推動的經濟政治改革表示贊同和支持。但這樣的聲音在中國網路上成為小眾，在主流意見裡，戈巴契夫帶來的蘇聯解體爭議仍然難解。

微博自媒體人項立剛發文表示，從國家安全、經濟發展和社會公平三個方面看，戈巴契夫都是負分。項立剛說，蘇聯的崩潰不僅給俄羅斯帶來苦果，今天的俄烏戰爭就是其中之一，而且還導致尖端武器流向世界，助長了恐怖主義，給世界帶來災難。

報導指出，環球時報前總編胡錫進也發文表示，戈巴契夫在政治上過於理想主義和幼稚，低估民族大國改革的複雜性和風險挑戰，而且對改革進程缺乏把控力。他把蘇聯的解體歸因於戈巴契夫推動的新思維，在他上台兩三年後就引起國家的混亂，最終導致蘇聯解體和自己的下台。

胡錫進指出，戈巴契夫過世，對他的真正讚揚來自西方，西方紛紛稱讚這位毀掉蘇聯人發動「勇敢的民主改革」，帶來了自由，並且結束了冷戰，讓世界變得更加和平。戈巴契夫用犧牲自己祖國的利益贏得西方的稱頌。

胡錫進表示，俄羅斯是蘇聯最大的繼承國，它的人口比蘇聯少了將近一半，國力大降；但因為它仍是核大國，美國不肯放過它，華盛頓的戰略目標是繼續削弱它，北約東擴步步進逼，這一切最終導致了被擠到牆角的俄羅斯的爆發。

戈巴契夫 俄羅斯 北京

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