共產主義叛徒？ 助長中國反對勢力？北京淡化戈巴契夫離世

戈巴契夫（左）1989年訪問北京，會見了當時中共中央軍委主席鄧小平（右），也代表中蘇數20多年敵對關係正式化解。(路透資料照片)

蘇聯前領導人戈巴契夫 8月30日去世，他的逝世在中國褒貶不一，有觀點認為他結束冷戰，也有觀點認為他傾向西方而毀了蘇聯。中國外交部發言人趙立堅31日公開對戈巴契夫的離世表達哀悼，並稱戈巴契夫曾為推動中蘇關係正常化作出積極貢獻，並對他的家屬表示慰問。

美國之音報導，在戈巴契夫去世成為國際新聞之際，國際媒體普遍注意到北京 和中國官方媒體對這一消息低調淡化處理。

在新華社刊出的報導中，簡短地總括戈巴契夫的生平：戈巴契夫生於1931年3月2日，1985年3月起任蘇共中央總書記。1989年5月至1990年3月任蘇聯最高蘇維埃主席。1990年3月後，任蘇聯第一任也是最後一任總統。1991年蘇聯解體後，戈巴契夫主要從事社會和文學活動。

來自中國外交部和新華社的報導，跟俄羅斯 官方的衛星通訊社(Sputnik）形成鮮明的對照。在戈巴契夫去世的當天，衛星通訊社發出報導，平實回顧他的一生事蹟。

報導指出，對中國問題觀察家來說，北京對戈巴契夫去世的消息淡化或避重就輕很容易理解，因為儘管以習近平為首的北京當局反復聲明跟俄羅斯是盟友以及跟俄羅斯合作無上限，但在許多政治問題上，今日莫斯科和北京有明顯的差異乃至分歧。

中國問題研究者指出，北京當局對戈巴契夫持有明確的敵視態度，這種態度反映在其對內的政治宣傳和思想灌輸中，早在1980年代開始出現。

自鄧小平以來，中共一直是把戈巴契夫視為國際共產主義／社會主義運動的叛徒，中共認為戈巴契夫提倡和推動的政治改革不但導致蘇聯解體，而且也鼓勵了中國國內的反對勢力，對中共政權的安全和中國的統一造成了明顯的或潛在的威脅。

習近平在評論蘇聯解體時曾表示，蘇共在只有二十萬黨員時奪取了政權，在擁有兩百萬黨員時打敗了希特勒，而在擁有兩千萬黨員時卻失去了政權。