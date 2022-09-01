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服貿會北京登場 習近平：真正多邊主義

中國新聞組／北京1日電
服務貿易交易會31日在北京登場，習近平致賀信稱願攜手共促開放共用的服務經濟。（新華社）
服務貿易交易會31日在北京登場，習近平致賀信稱願攜手共促開放共用的服務經濟。（新華社）

2022年中國國際服務貿易交易會8月31日在北京登場，國家主席習近平致賀信時稱，中國願同世界各國一道，堅持真正的多邊主義，攜手共促開放共用的服務經濟，為世界經濟復甦發展注入動力。

央視新聞報導，習近平指出，服貿會是中國擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台，為促進全球服務業和服務貿易發展作出了積極貢獻。中國堅持以高水平開放促進高質量發展，不斷放寬服務領域市場准入，提高跨境服務貿易開放水準，拓展對外開放平台功能，努力構建高標準服務業開放制度體系。

習近平強調，中國願同世界各國一道，堅持真正的多邊主義，堅持普惠包容、合作共贏，攜手共促開放共用的服務經濟，為世界經濟復甦發展注入動力。

2022年中國服貿會於8月31日至9月5日在北京舉行，本屆主題為「服務合作促發展 綠色創新迎未來」，以線上、實體相結合的方式舉辦，在國家會議中心和首鋼園區設置雙會場。

服貿會官網稱，本屆實體展覽展示總面積15.2萬平方公尺，比上屆增加2.6萬平方公尺；超過400家的世界500強以及國際龍頭企業實體參展，整體國際化率達到20.8%；截至8月22日，已經有71個國家和國際組織確定在2022年服貿會綜合展亮相。展會規模更大、內容更豐富成為本屆服貿會一大亮點。

據報導，除了電信、電腦和資訊服務，金融服務，文旅服務，體育服務，環境服務等9個專題的展覽展示，本屆中國服貿會還將舉辦全球服務貿易峰會、成果發佈等6大類活動，論壇會議活動達163場。

習近平 北京

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