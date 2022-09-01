聯合國發布新疆報告 北京當局：反中勢力編造的謊言

照片顯示安全人員在戒備塔上監視在新疆維吾爾自治區莎車縣的一座拘留維族人士的培教中心。(美聯社)

聯合國 人權事務高級專員巴舍萊公布各界期盼已久的新疆 報告，指中國所作所為「可能」構成國際罪。中國駐日內瓦代表團反駁說，所謂的新疆評估報告是反中勢力編造的謊言。

巴舍萊（Michelle Bachelet）今年5月訪中時曾到新疆視察，但期間表現被視為過於軟弱，受到民間社會的嚴厲批評，她在那之後表示將因私人因素放棄尋求連任，但承諾會在她卸任前發表一份有關新疆的報告。

綜合法新和「華盛頓郵報」報導，巴舍萊今天這份40多頁的報告從多個層面審視一項執行多年的行動，並發現有證據顯示，在反恐和反極端主義幌子下，發生「嚴重侵犯人權」的行為。

報告發現，2017至2019年間的大規模羈押有「酷刑模式的痕跡」。至於社運人士先前指控中國強迫新疆婦女絕育，報告說，當地「強制且歧視性地執行家庭計畫和節育政策，生育權有嚴重被觸犯的跡象」。報告說，種種性暴力的說法都是「可信的」。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）無法證實新疆所謂的「再教育營」的確切影響人數，但得到的結論是，這個體制在整個新疆地區「大規模」運行。

中國駁斥報告扭曲中國法律 干涉內政

中國駐日內瓦代表團今天痛批這份報告，並維持堅決反對發布報告的立場。

代表團表示，所謂「評估」以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假信息和謊言作為主要信息來源，惡意歪曲中國法律和政策，抹黑誣衊中國，干涉中國內政。

代表團堅稱：「（新疆）各族人民過著安居樂業的幸福生活。這是最好的人權實踐，最大的人權成就。」

人權團體籲追究責任

人權觀察（Human Rights Watch）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）說，全面侵犯人權的「毀滅性」調查結果顯示出北京為何「竭盡全力」阻止報告被公諸於世。

她說，聯合國人權理事會現在應該要調查中國涉嫌犯下的違反人道罪行，並「向主事者追究責任」。

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）也說，聯合國這份報告「揭露了在新疆發生的侵犯人權行為的規模和嚴重度」。

維吾爾 人權項目（Uyghur Human Rights Project）負責人卡納特（Omer Kanat）則說：「這改變了國際社會對維吾爾危機的因應作為。」

他說：「儘管中國政府極力否認，聯合國現在已經正式承認可怕的罪行正在發生。」