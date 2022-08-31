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中共20大將登場 習近平任期、政治局人事成焦點

中央社／北京31日綜合外電
中共將於10月16日在北京人民大會堂（圖）召開中共第20次全國代表大會。（中新社）
中共將於10月16日在北京人民大會堂（圖）召開中共第20次全國代表大會。（中新社）

中共中央政治局拍板於10月16日召開第20次全國代表大會，屆時中國國家主席習近平料將取得第3個5年任期，政治局7名常委人事也預期將出現變化。

以下是路透整理有關中共20大的9大Q&A：

中國共產黨全國代表大會是什麼？

來自中國各地約2300名黨員將聚集在北京天安門廣場人民大會堂，參加5年一度、通常為期約一週的全國代表大會，並從預先篩選過的人選當中選出約200名有投票權的新一屆中央委員會委員，及約170名候補委員。

代表大會結束隔天，新一屆中央委員會將舉行第一次全體會議，屆時將從中央委員會中選出25名政治局委員，而最受關注的將是政治局7名常委的人事布局。

全國代表大會重頭戲為何？

習近平將揭開新的最高領導班子、政治局常委的面紗，外界也會看到中國權力結構高層的全面改組，他們將負責制定未來5年的經濟、外交、安全和社會政策。

習近平的角色會有變化嗎？

路透認為不太可能。69歲的習近平擁有3個重要頭銜，分別為中共中央總書記、中央軍委主席和國家主席。他預計將在20大保留前兩個頭銜，並在2023年3月的全國人民代表大會後繼續擔任國家主席。

少了任何一個，都會讓各界大出意料。因為習近平將決策權和政治權威集中在這三位一體的頭銜上，鞏固官方所謂他在黨的「核心」地位。

而第3個總書記任期的作法，將打破前兩位領導人於做滿2個完整5年任期後下台的規範。習近平2018年修憲取消國家主席的任期限制時，已經在為第3任期鋪路。

習近平會像毛澤東一樣成為黨主席嗎？

報導指出，儘管外界認為，習近平是毛澤東1949年建立中華人民共和國以來，最大權在握的中共領導人，但沒有跡象顯示他將擔任「黨主席」。中國共產黨最高領導人的職務為「中央委員會主席」，毛澤東為終身黨主席，但之後僅華國鋒及胡耀邦有過黨主席頭銜。

1982年過後，這個頭銜就沒有再使用過。

李克強動向？

根據中國憲法，李克強兩屆共10年的總理任滿，將於明年3月卸任，但他可能不會完全退出政壇。

李克強現年67歲，比習近平年輕，也未達同級別中共領導人的非官方退休年齡。部分分析家認為，李克強今年公開露面次數增加，是他可能會繼續留在常委會或擔任人大代表的跡象。

誰將取代李克強？

目前主要人選包括67歲的全國政協主席汪洋、59歲的副總理胡春華、61歲的重慶市委書記陳敏爾。路透分析，外界預期，無論是誰繼任總理，都將追隨李克強的腳步，遵循習近平設定的路線。

政治局常務委員會規模有多大？

預計將維持7名成員，習近平先前將政治局常委人數從胡錦濤領導下的9人減至7人。

「七上八下」的不成文規定還適用嗎？

中共中央政治局常委傳有「七上八下」的不成文規定，意味「67歲留任，68歲退休」，根據這一規則，71歲的人大常委會委員長栗戰書、68歲的國務院副總理韓正可能下台。

女性會入選常務委員會嗎？

路透認為不太可能。政治局常委中從未有過女性，目前政治局25名成員中的唯一女性，是預計將退休的72歲副總理孫春蘭。

現年62歲的貴州省委書記諶貽琴，則是少數有可能受拔擢「入局」的女性人選之一。

習近平 李克強 中共

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