環時社評：中國和誰軍演 用不著看華盛頓臉色

俄羅斯國防部發布照片顯示，來自中國的解放軍部隊29日抵達俄國遠東地區格羅捷科沃火車站，準備參與「東方-2022」軍演。（歐新社）

俄羅斯 「東方-2022」演習將於9月1日起一連七天在俄東舉行，中方也將首次同時出動陸海空三軍參演，受到西方國家關注。對此，中國官媒環球時報以「中國和誰軍演，用不著看華盛頓臉色行事」為題發表社評，稱中國是獨立自主的大國，根據自身安全的需要和訓練的安排，來決定在什麼樣的時間、什麼樣的地點、和什麼樣的人舉行演習，不需要也不可能看別人的臉色行事。

社評表示，美西媒體拿中俄這次將在日本 海訓練來炒作，甚至進行俄羅斯可能介入台海事務的聯想。但諷刺的是，美國海軍「林肯」號航母戰鬥群今年4月才剛剛在日本海搞了聯合演練，而且還大張旗鼓地聲稱要提高「常規威懾可信度」。這不是現實版的「只許州官放火，不許百姓點燈」？

社評說，這種「雙標」早就見怪不怪。就拿參加這次「東方-2022」演習的國家來說，其中塔吉克、蒙古國等國才剛剛結束與美國的「區域合作2022」聯合軍演，而印度 則正在澳洲與美國共同參加「漆黑2022」聯合軍演。對印度等其他國家參加此次演習，華盛頓將其看作「主權決定」；而一旦話鋒轉向了中國，說辭就變成「友邦驚詫」了。

社評指出，華盛頓對中俄關係時常做出類似「神經質」的反應：時而渲染中俄合作的「緊迫威脅」，時而又試圖對中俄挑撥離間。但這種對號入座越積極、自我煎熬越強烈，就越說明他們不懷好意。