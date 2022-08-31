從北極到日本周邊 中俄軍演多個「開創性」挑戰美地位

俄國防部發布照片顯示，來自中國的解放軍部隊29日抵達俄國遠東地區格羅捷科沃火車站，準備參與「東方-2022」軍演。（歐新社）

由俄羅斯 主辦的「東方-2022」（Vostok）軍事演習將在9月1日至7日登場，中國將首度派出陸海空三軍同赴俄參加。分析人士表示，中俄聯合展示武力，將有多個「開創性舉動」讓西方坐不住；此外，中俄搶占北極戰略要地，聯合行動將從北極一路合作到日本 周邊海域，藉以挑戰美國全球主導地位，更引發關注。

俄軍方宣布這次參演部隊共有5萬多名軍人參加，動用包括140架飛行器、60艘艦船在內的5000多件裝備。俄羅斯聯邦武裝力量將派出包括空降兵和遠程航空兵在內的東部軍區部隊參加演習。

據俄羅斯國防部消息，日前參演的外軍人員和裝備已抵達「謝爾格耶夫斯基」訓練場。在俄國防部公布的最新視頻中，出現了中國軍隊的身影。相比上一次，解放軍此次參加「東方-2022」演習出動了海上力量，這也將是解放軍陸海空三軍兵力首次同時參加俄羅斯組織的演習。

俄國防部發布照片顯示，來自中國的解放軍部隊29日抵達俄國遠東地區格羅捷科沃火車站，準備參與「東方-2022」軍演。（歐新社）

西方媒體稱，近年來中俄聯合軍演的頻率與規模都呈現出持續擴大趨勢，尤其是之前兩國戰略空軍在日本海和東海上空進行聯合戰巡。去年，俄羅斯部隊還首次部署到中國領土上舉行雙方的聯合軍演。中俄之間這些「開創性」的舉動，令美西方不淡定了。

美歐媒體認為，這次演習在時間背景上就非常特殊，一是俄烏衝突仍未平息，二是俄羅斯與美國及其他西方國家關係陷入緊張狀態沒有恢復，反而呈現進一步加劇的狀態。所以，中俄如果在軍事領域加強合作，被西方認為可能會影響多個事態的平衡；西方媒體更解讀為「中俄聯合展示武力」，以挑戰美國的全球主導地位。

分析人士說，中俄加緊在北極地區的務實合作引起北約 的憂心，北約秘書長在8月26日曾示警，認為中俄將對北約的價值觀和利益構成挑戰。事實上，中俄不僅在北極的合作令北約國家憂心，中俄在日本附近海域趨於活絡的軍事合作也令日本憂心忡忡。

日本讀賣新聞就表示，對於「東方-2022」軍演地區涵蓋日本所稱的「北方領土」，日本政府表達嚴厲譴責，並已向俄羅斯政府要求軍演地區剔除北方領土。