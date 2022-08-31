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中培養1個戰機試飛員2.1億 「殲20未來更讓外界驚嘆」

中國新聞組／北京31日電
日前在長春航空展上亮相的中國新型戰機首飛試飛員，左起分別是運20首飛試飛員鄧友明、殲20首飛試飛員李剛、殲16首飛試飛員李國恩。（取材自北京晚報）
日前在長春航空展上亮相的中國新型戰機首飛試飛員，左起分別是運20首飛試飛員鄧友明、殲20首飛試飛員李剛、殲16首飛試飛員李國恩。（取材自北京晚報）

中國甫結束的長春航空展上，罕見亮相三名中國新戰機的試飛員，中媒進一步報導，這三名試飛員身價不凡，他們是和平年代最危險的職業之一，培養一個試飛員高達2.1億人民幣（約3530萬美元）。

中國近年新戰機換代快速，今年在中國空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發布會上出現三名軍人，他們是殲20首飛試飛員李剛、運20首飛試飛員鄧友明、殲16首飛試飛員李國恩。三人在會中發表試飛這些新型戰機的心得。

環球時報報導，李剛表示，殲20現在才剛剛起步，在很長一段時間內都將是中國空軍的主力戰機，未來一定有更讓外界驚嘆的發展。 他認為，「從戰術上講，殲20目前已經具備了一定的對地、對空攻擊能力，面對強敵可以做到抵近懾壓。從戰略上講，中國和世界上裝備有四代機的國家站在了對等的起跑線上，有足夠的實力擔負起維護國家主權、保衛領土安全的重要使命。」

本報系聯合報引述北京晚報報導，這三人是空軍試飛部隊的代表，用自己身體的極限來測試出飛機的極限，以保證之後飛行員們的安全。

報導稱，這是和平年代最危險的職業之一，培養一個試飛員的難度和成本高到無法想像，試飛員須是飛行員中最優秀的那一批，是菁英中的菁英，王牌中的王牌。有人從試飛員訓練時間、耗油、武器保養的角度粗略估算過，結論是培養一個試飛員從2.1億人民幣起跳。

報導說，統計顯示，中國每型戰機列裝前都要完成15004000架次的飛行試驗，其中的險情不計其數。試飛員背後是無數的危險與犧牲。

報導透露，解放軍空軍試飛部隊誕生於1952年，自1960年代以來，中國空軍試飛部隊有29名試飛員犧牲，很多試飛員的犧牲都是因為遇險時不願立即跳傘而是想保全飛機，因為一旦棄機跳傘，試驗資料和故障原因會一起消失。

十多年前，中國殲10戰機首飛成功後，試飛員下機擦拭淚水。（取材自北京晚報）
十多年前，中國殲10戰機首飛成功後，試飛員下機擦拭淚水。（取材自北京晚報）

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