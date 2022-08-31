翻案？學界研究明清「閉關鎖國」 胡錫進：非中國的路

中國近年積極對外開放，圖為中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區掛牌三周年，遊客在位於中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的中國航海博物館參觀。（新華社）

中國頂級歷史學研究機構「中國歷史研究院」課題組最近發表一篇萬字雄文「明清時期閉關鎖國問題新探」。試圖為「閉關鎖國」政策「平反」，引發學術界震動，連中國環球時報前總編輯胡錫進都參與討論並稱，「閉關鎖國」絕對不會是中國要走的路，中國繼續對外開放的決心十分堅定。

課題組文章說，用「閉關鎖國」形容明清時期對外政策，是特定時代西方中心主義影響的產物，並不是對明清時期對外政策的客觀描述。面對西方殖民勢力的步步進逼，明清兩朝統治者從軍事、經濟、文化等不同層面，採取了一系列政策，主要源於國家安全的考慮。在涉及國家利益時，「閉關」被視作與敵國抗爭的手段或方式，被賦予濃厚的正面政治含義。

文章表示，衡量歷史是非須置於當時的特定環境，後人不能苛求前人。今人既不能為腐朽沒落的封建制度、封建禮教歌功頌德，也不能以「閉關鎖國」全盤否定明清歷史對中國、對世界的意義。保守、落後、封閉不是明清時期中國社會的主要內容，也不是明清時期對外交流的全貌，不能把明清社會標籤化為「閉關鎖國」。

文章還稱，客觀而言，「自主限關」具有其合理性，它在一定程度上延緩了西方殖民主義者血腥東擴的步伐。