胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

台灣金門守軍30日終於對飛來金門營區的中國無人機開槍驅離 。中國鷹派媒體人胡錫進稱，這是多年來台軍對中國飛行物第一次實彈射擊，雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣，中國將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

中國外交部發言人趙立堅 29日回應有關詢問時表示，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事」。台外交部回嗆：「不請自來謂之賊，台灣人民不歡迎這種賊」。台國防部 長邱國正也稱：「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。

中國環球時報前總編輯胡錫進31日稱，中國與台灣之間不存在所謂「海峽中線」，中國同樣不承認在金門與廈門之間存在所謂「分界線」。從法理上說，中國無人機可以飛到金門地區的任何地方，台方動用軍事手段襲擊中國無人機才是催化局勢的狂妄行動，對台海局勢無疑造成負面加碼。

他說，現在嚴格說台軍已經開了「第一槍」，這很嚴重，如果接下來台軍膽敢擊落中國無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著中國將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

台軍和台當局必須清楚，他們的金門守軍正在把台海局勢帶入一個發射實彈並且可能擊落目標的危險時代。這可不是鬧著玩的。他們之前耍政治手腕，搞各種虛張聲勢的「主權表演」是一回事，向中國資產發射實彈，而且一旦造成擊落，將構成一道分水嶺。前方可能是全新的博弈場景，一個用實彈互射的新空間。

胡錫進稱，如果台當局無視告誡，繼續對飛過來的中國無人機射擊，甚至搞出擊落，那麼他們必須準備面對後果的可能失控，他們將為此付出代價。