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罕見 中國智庫呼籲政府放寬清零政策 以防經濟停滯

編譯徐榆涵／即時報導
中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。（美聯社）
中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。（美聯社）

中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。

該報告28日發布在安邦智庫的微信和新浪微博平台上，但是隔日下午兩個平台都已將文章刪除。

英國衛報報導，北京安邦諮詢公司的報告沒有具體建議該如何改變，但表示中國政府需要專注在防止經濟擴大下滑。並指出，美國、歐洲和日本，在放鬆疫情防控限制後，經濟正在復甦。

該智庫在一份題為《中國是時候調整病毒防控政策》的報告中說，防止經濟停滯的風險應該是中國的當務之急。在當前政治敏感的一年裡，即使是公眾對官方政策的溫和分歧，也幾乎是很少聽聞的，因為至少被認為是1980年代以來中國最強勢的領導人習近平，預計將在今年年底召開的中共20大上繼續執政。

人們普遍預計，中國的新冠防疫措施至少會持續到10月或11月的中共20大閉幕之後。屆時習近平可能會打破傳統，獲得第三個五年任期而繼續執政。

經濟學家警告，中國需要提振2022年上半年2.5％的增長率，這個數字還不到官方年度目標5.5％的一半。此前上海和其他的工業中心，相繼於3月下旬實施封城措施以應對病毒爆發。該智庫的報告表示，受新冠病毒防控政策的影響，中國經濟面臨停滯風險。

北京 封城 習近平

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