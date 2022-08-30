影射當前中國處境 明清時期「閉關鎖國」重被學界討論

中國近年積極對外開放，圖為中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區掛牌三週年，遊客在位於中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的中國航海博物館參觀。（新華社）

中國頂級歷史學研究機構「中國歷史研究院」課題組最近發表一篇萬字雄文「明清時期閉關鎖國問題新探」。試圖為「閉關鎖國」政策「平反」，引發學術界震動，連媒體人胡錫進都參與討論並稱，「閉關鎖國」絕對不會是中國要走的路，中國繼續對外開放的決心十分堅定。

中國社會科學院中國歷史研究院2019年年初在北京 成立。下設12個部門，包含了6個研究所。該院院長由中國社會科學院副院長、黨組副書記（正部長級）兼任。是中國目前頂級的歷史研究單位，被稱為世界上最權威、最具影響力的中國歷史研究機構。

其課題組於8月24日發表這篇文章，試圖從從政策和實踐兩個層面剖析明清時期的中國是否實行過嚴格意義上的「閉關鎖國」政策，藉以論證「閉關鎖國」是與時代相適應的對外政策，是應對西方正確的對外政策。

文章說，明清時期面對國際環境前所未有的巨變，面對洶湧東來的西方殖民狂潮，明清兩朝中央政府採取了與之相適應的對外政策。

文章稱，多年來的歷史文獻與研究都認為清朝閉關政策是落後的封建經濟的產物，它不僅限制國人出海，同時也限制洋人經商，給中國經濟社會發展帶來巨大阻礙，認為閉關政策是落後封閉的根源。

文章認為，用「閉關鎖國」形容明清時期對外政策，是特定時代西方中心主義影響的產物，並不是對明清時期對外政策的客觀描述。面對西方殖民勢力的步步進逼，明清兩朝統治者從軍事、經濟、文化等不同層面，採取了一系列政策，主要源於國家安全的考慮。在涉及國家利益時，「閉關」被視作與敵國抗爭的手段或方式，被賦予濃厚的正面政治含義。

文章據此認為，明清兩朝採取的是「自主限關」的對外政策。從站在今天的角度看，是否開放、如何開放、開放範圍多大，屬於國家主權範圍。國內外一些學者簡單地斥其為「落後」、責其為「野蠻」，甚至認為違反所謂「國際法」，是完全站不住腳的。

研究認為：「自主限關」政策具有維護國家主權、防範西方殖民侵略的意圖，無論是形成還是發展，都有其歷史合理性。最新研究表明，「自主限關」也沒有阻斷明清時期中外經濟貿易往來和文化交流互鑒。

文章表示，衡量歷史是非須置於當時的特定環境，後人不能苛求前人。今人既不能為腐朽沒落的封建制度、封建禮教歌功頌德，也不能以「閉關鎖國」全盤否定明清歷史對中國、對世界的意義。保守、落後、封閉不是明清時期中國社會的主要內容，也不是明清時期對外交流的全貌，不能把明清社會標籤化為「閉關鎖國」。

文章還稱，客觀而言，「自主限關」具有其合理性，它在一定程度上延緩了西方殖民主義者血腥東擴的步伐。

這篇文章刊出後引發中國學術界熱議，值此中國被西方圍堵當下，也讓人有更多遐想。中國環球時報前總編輯胡錫進即稱，有人指責這篇文章是在宣揚「閉關鎖國」有利論，是在為「閉關鎖國」政策翻案。

胡錫進表示，現在一些人借批判歷研院這篇文章，影射國家在對外開放上發生了「動搖」，並且認為這篇文章是要兜圈繞彎鼓吹「新閉關鎖國」。爭論的這種偏激發酵顯然是有害的。

他說，中國繼續對外開放的決心十分堅定，沒有任何跡象證明中國有關起門來自成一體的戰略謀劃，中國至今仍是全球化最堅定的旗手。所以，圍繞歷研院這篇文章的爭論不合時宜，這種爭論偏離了現實，是在圍繞一個偽命題較勁。