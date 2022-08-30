我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

USCBC：疫情+對美關係不佳 中國商業環境極悲觀

記者張文馨／華盛頓即時報導
「清零政策」是美企在中國營運的頭號挑戰。（路透資料照片）
「清零政策」是美企在中國營運的頭號挑戰。（路透資料照片）

美中貿易全國委員會(USCBC)29日發布年度中國商業環境調查，指美國企業投資中國持續受到中方管控疫情和美中關係不佳影響，悲觀情緒上升至歷史新高，美企對投資中國的計畫保持觀望態度，端看中方的政策選擇。

USCBC主席艾倫(Craig Allen)表示，96%會員反映中方的防疫措施對企業經營造成不利影響，53%提到因此影響企業在中國的未來業務與投資規畫，尤其是封控造成的地緣政治風險複雜化。

根據調查報告，若中國防疫政策改變，是否能扭轉負面效應，69%的企業認為要花上數月甚至數年時間，認為可立即重拾對中方市場信心的只有17%，也有6%受訪企業認為這項政策並未改變對中國的看法。

調查報告提到的第二項影響因素是美中關係緊張，87%的企業反映受到影響，創歷史新高，比起去年提高5個百分點；具體反映在持續供貨的不確定性，以及中國大陸市場民族主義高漲影響消費選擇，這部分與去年調查結果類似。

此外，報告提到，美國企業正在改變戰略，加速美中業務分離，為了強化對中國消費者的吸引力，他們推進供應鏈、生產、服務和智慧財產權本土化，開發新的供應鏈，也有部分企業選擇轉移在中國的業務和資源。

調查發現，63%的企業在中國的營收成長，不過展望未來5年，企業樂觀情緒急劇下滑，比去年減少18個百分點，下滑至前所未有的51%，21％的受訪者表達出悲觀情緒(去年9%），進一步詢問原因，仍是反映地緣政治和政策問題。

報告提到，與5年前相較，計畫擴大投資中國的美國企業數縮減一半，到目前的25%；減少對陸投資的企業是5年前的3倍，有13%；62%企業表示投資速度保持不變，持續觀望。

艾倫表示，美中經貿關係的走勢取決於華府和北京的政策制定，敦促中方採取更有力措施來平衡疫情防控和經濟發展，期待中國改善市場准入和產業限制；他也呼籲美中控制安全問題的範圍，避免影響貿易和投資活動，並持續在氣候和公衛等領域尋求合作。

這項調查報告彙整117個企業會員對中國投資環境的看法，USCBC表示，近7成會員在中國經營超過20年，4成會員在中國收入在10億美元以上，受訪對象以服務業和製造業為大宗。

投資 疫情 供應鏈

上一則

香港樓價指數連跌兩月 創兩年半來新低

下一則

周杰倫IP獨撐 巨星傳奇半年內2度申請在香港上市

延伸閱讀

華府智庫：美企悲觀情緒創新高 投資中國態度觀望

華府智庫：美企悲觀情緒創新高 投資中國態度觀望
家有過動兒（下）

家有過動兒（下）
高中美足季開幕 艾倫高中14：52輸給聖若望鮑斯高中

高中美足季開幕 艾倫高中14：52輸給聖若望鮑斯高中
微軟已故共同創辦人 150件藏品拍賣 價值逾10億元

微軟已故共同創辦人 150件藏品拍賣 價值逾10億元

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

2022-08-27 16:41

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日