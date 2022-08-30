美2巡洋艦穿台海 CNN：京低調 不想升高情勢免誤判

美國海軍發布照片，稱美軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」28日在台灣海峽航行。（Getty Images）

美國海軍兩艘巡洋艦航經台灣海峽，中國大陸外交部發言人趙立堅 29日批評說，美國軍艦頻繁打著「航行自由」的幌子炫耀武力，是蓄意破壞地區和平穩定。但據CNN報導，中國大陸反應不如過去強烈，中方這次異常低調的反應讓專家驚訝，認為北京 可能是不想再升高情勢，加上已切斷不少與美聯絡管道，明顯想避免誤判。

美國海軍第七艦隊28日發文證實，執行任務的是安提頓號和錢斯勒斯維爾號這兩艘巡洋艦，並稱美軍巡洋艦通過台海，展現美國對印度太平洋自由開放的承諾。趙立堅29日在例行記者會上說，美國軍艦頻繁打著「航行自由」的幌子炫耀武力，「這不是什麼對自由開放的承諾，而是謀求橫行自由的挑釁，是對地區和平穩定的蓄意破壞」。

但CNN報導，指中方不像以往痛罵美國破壞台海和平穩定，只由解放軍東部戰區發聲明稱做好準備挫敗任何挑釁，鷹派官媒環球時報甚至說兩艘美艦出現不會威脅中國安全。

新加坡拉惹勒南國際問題研究院研究員許瑞鱗說，美軍派出兩艘巡洋艦穿越台海，至少是四年來首見。長期追蹤美艦穿越台海並進行數據統計的他說：「用兩艘而非通常的一艘軍艦來執行這個任務，無疑是個『更大』的信號，不僅是對（美國眾院議長）裴洛西 訪台後北京在台灣附近舉行軍演的抗議，也是對北京試圖破壞該航道法律地位，以及該地區長期以來航行自由的回應。」

他說，北京反應相對溫和，有三個可能。首先，北京可能擔心國際社會反彈，因為任何限制美艦穿越台海的企圖，都可能被視為威脅他國船隻通過台海的權利。再者，北京在裴洛西訪台後切斷與美國軍方溝通管道，增加兩國海軍互動過程中產生誤解的風險。最後則是，北京可能不想在雙方其他還有合作的領域上施加壓力。

另據BBC報導，中國官媒環球時報前總編胡錫進則評論說，美方試圖以此舉安撫台當局和地區盟友，告訴他們美國不會在中國大陸的軍事壓力下後退，但他認為，美軍艦過台灣海峽已經不可能對大陸產生任何威懾，對台當局的壯膽作用也越來越小。

「它對大中國產生的實際影響就是，我們被不斷提醒，美國是很不友好和阻礙中國統一的力量，我們需放棄幻想。」胡錫進稱。