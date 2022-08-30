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專家：中美軍方對話斷聯 仍可藕斷絲連

中國新聞組／北京30日電
中國軍事專家表示，中美雙方仍可透過熱線和使館加以溝通，圖為解放軍。（路透檔案照片）
中國軍事專家表示，中美雙方仍可透過熱線和使館加以溝通，圖為解放軍。（路透檔案照片）

為反制美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國外交部日前宣布八項對美反制措施，其中取消三項中美兩軍磋商交流機制；前中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波說，這不代表兩軍已毫無接觸，雙方仍可「藕斷絲連」、過熱線和使館加以溝通，避免不可挽回的誤判。

三項涉及取消中美兩國軍方的磋商交流機制，包括：取消中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤以及取消中美海上軍事安全磋商機制。

觀察者網近日訪問北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、中國論壇專家周波，談論「三取消」傳達的訊號及中美兩軍未來關係走向可能如何發展等問題。

周波說，選擇這三項作為制裁內容，明確展現中方的決心。這一決心的堅定也體現在「三取消」的措詞上，後五項反制措施是「暫停」，言詞中留下恢復的餘地，而兩軍之間的三項取消雖然並非毫無恢復的可能，但態度顯得更為有力、堅決。

周波指出，「三取消」的影響主要在於政治層面，也就是「讓美國人意識到台灣問題對中國的重要性」。「三取消」以及配套的軍事行動在規模和力度來說都堪稱史上罕見，「中國大陸以此表明了我們在台灣問題上毫無妥協餘地、為此不惜一戰的決心」。

至於兩軍關係未來走向，周波指出，雙方溝通機制的減少必然降低對彼此情況的了解，並增多兩軍關係的不確定因素。

他說，在某種意義上，中方的意圖正是透過減少溝通機制而迫使美方在台灣問題上採取更審慎的態度。

但他也表示，「三取消」並不意味著中美兩軍之間已經毫無接觸，更不意味著局勢已經失控。

周波強調，「雖然從表面上看，中美的幾個主要溝通機制均已中斷，但中美兩軍之間仍然『藕斷絲連』地保留著一絲溝通的『線』，在雙方有需要且有意願的情況下，兩軍依然可以通過熱線和使館彼此溝通，避免發生不可挽回的誤判」。

北京宣布「三取消」前，出於各種原因，陸軍對話機制、聯合參謀部對話機制等部分對話機制已停止。

周波指出，「三取消」之後，兩軍目前只剩下兩個溝通管道，其一是中美軍方於2008年建立的直通電話，俗稱「熱線」；其二是兩國大使館武官處的日常公務交涉。

北京 國防部 裴洛西

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