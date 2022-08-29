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運油20 、殲16新型戰機 投入中俄聯合巡航

中國新聞組／北京29日電
中國空軍航空開放活動暨長春航空展26日至30日在吉林長春舉辦，中國空軍運油20戰機25日亮相長春大房身機場。（中新社）
中國空軍航空開放活動暨長春航空展26日至30日在吉林長春舉辦，中國空軍運油20戰機25日亮相長春大房身機場。（中新社）

解放軍近日在長春航空展上大秀肌肉，空軍新聞發言人申進科昨天更表示，近日展示的運油20、殲16等新型戰機已投入中俄聯合巡航，轟6K十年來則飛越台灣海峽等四個海峽。此外，俄羅斯「東方-2022」演習9月1日起舉行，預料參演的解放軍將與俄等國加強實戰化演練，展現「聯盟部隊」應對美歐多種安全威脅能力。

來源：YouTube

運油20、殲16和轟6K等新型戰機，在8月26日開幕的空軍航空開放活動暨長春航空展上集中亮相，尤其是最近振翅台海的新一代空中加油機運油20備受關注。

環球時報報導，申進科昨天在活動記者會上表示，運油20、殲16等新型戰機已經投入中俄聯合空中戰略巡航。「每次聯合巡航都是一次成體系的實戰化訓練，以提升維護國家主權、安全、發展利益的能力」。

今年5月24日，中俄兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。5月29日，央視首次披露空軍殲16為轟6K護航與俄空軍圖95的「同框照」。

申進科並表示，強軍興軍十年來，轟6K飛越四個海峽：巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽和台灣海峽。與轟6K一起開展實戰化訓練的戰機還有殲擊機、預警機、加油機等。

中國空軍航空開放活動暨長春航空展26日至30日在吉林長春舉辦，圖為殲16飛行展示...
中國空軍航空開放活動暨長春航空展26日至30日在吉林長春舉辦，圖為殲16飛行展示。 （中新社）

申進科還介紹十年來空軍的八大新航跡：中俄巡航、警巡東海、戰巡南海、礪兵台海、前出西太、繞島巡航、海外投送、抗疫救災。

記者會上，空軍運油20機長楊明輝表示，運油20列裝以來多次參加演訓活動，在實戰化訓練中發揮空中戰力倍增器作用。空軍轟6K機長楊開華說，轟6K是中國自主研製的中遠程新型轟炸機，近年來空軍轟6K部隊苦練精飛、加緊備戰，能力更加過硬。

重磅首發！看運油20空對空拍攝同時為兩架殲16重型戰機加油。（未來網視頻截圖）
重磅首發！看運油20空對空拍攝同時為兩架殲16重型戰機加油。（未來網視頻截圖）

另據央視報導，俄羅斯國防部29日發布公告稱，「東方-2022」演習將於9月1日至7日在俄東部軍區的7個訓練場以及鄂霍次克海等水域及沿岸地區進行，演練跨軍種和聯盟部隊的各種行動，以確保東部軍區負責範圍內的軍事安全。

演習主要戰術演練在「謝爾格耶夫斯基」訓練場進行，共有5萬多名軍人參加，動用包括140架飛行器、60艘艦船在內的5000多件裝備。

中國國防部新聞發言人譚克非25日曾表示，解放軍赴俄參加「東方-2022」演習，旨在增強共同應對多種安全威脅的能力。參演國家還包括印度、白俄羅斯、塔吉克、蒙古國等。

白俄羅斯 解放軍 國防部

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