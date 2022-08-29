美中都不能得罪 是否加入Chip 4 南韓陷兩難

中國為抗衡美國主導的晶片四方聯盟（Chip 4），與南韓簽署加強供應鏈合作文件。圖為浙江省嘉興市一家科技公司，工作人員查看晶圓。（中新社）

美國提議與台日韓共組「晶片 四方聯盟」（Chip 4），磋商預備會議還沒召開，中韓經濟部長會議27日卻首度簽署供應鏈 合作備忘錄。外界正關注南韓 是否會加入Chip 4，然而，南韓不能拒絕美國，又不能得罪中國，徘徊在美國（技術）和中國（市場）關係的十字路口。

今年是中韓建交30周年，從2003年起，中國就超過美國成為南韓的最大出口目的地，過去30年南韓也一直保持對中國貿易順差。不過，今年7月，南韓對中國出口年減2.5%，連續3個月出現對中國貿易逆差。南韓幾家主流媒體甚至稱，對中國近30年貿易順差結束。

隨著南韓對中國貿易逆差持續，大韓貿易振興公社（KOTRA）近期召集企業座談，商量對中國出口戰略。

南韓工商商會在一份有關韓中建交30周年的報告中表示，確立於1992年的韓中貿易關係成為南韓經濟增長的一個主要動力。不過，儘管對中國出口的依賴性暴增，但是對中國的貿易逆差也越來越嚴重，該報告表示關切。

數據顯示，2000年，南韓對中國出口為185億美元，占南韓整體出口的10.7%。到了2021年，南韓對中國出口增長了9倍，達到1629億美元，占整體出口25.3%。由於嚴重依賴出口，貿易是南韓經濟增長關鍵。今年連續3個月對中國逆差，令南韓憂心忡忡。

根據統計，南韓今年上半年對中國貿易最大順差來自半導體，為143億美元，比去年同期增加23.3億美元，表明南韓對中國順差幾乎完全依靠半導體產業。一般認為，Chip 4體現美方意圖透過加強與韓日台合作，以牽制與其展開技術競爭的中國，這也是南韓是否加入Chip 4迄今仍舉棋不定的重要原因。

半導體專家認為，南韓很難拒絕美國的提議，但要同時設法安撫中方。