長春航空展／炫技 殲20空中急轉 殲16投干擾彈

在空軍航空開放活動暨長春航空展上，殲16戰機進行單機空中展示，投放干擾彈。（新華社）

「等了四個小時，就是為了這一刻，太霸氣、太震撼了。」26日舉行的空軍航空開放活動暨長春航空展中，許多人和觀眾王立剛一樣，現場觀看殲20展示各種高難度特技飛行動作，殲16表演空中投干擾彈硬核現場，也讓大批觀眾及看直播的網友不停驚呼。飛行員表示，此次表演的都是實戰中有用的動作，在捍衛國家主權和領土完整中，未來必定不辱使命、創立奇功。

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單機大仰角躍升、雙機剪刀機動、對頭交叉動作、翻筋斗、多機開花……在26日舉行的「2022年空軍航空開放活動·長春航空展」開幕式中，殲20、運20、殲16等新型戰機集中進行空中展示。文匯報報導，此次航展表演隊先後使用初教6飛機/教8飛機、殲20、運20、殲16/殲10，最讓現場觀眾為之雀躍的屬新一代裝備殲20莫屬。

其中，「20系列」戰機表演特技飛行華麗動作，引來在場觀眾多次驚呼。殲20上場後超低空展示了空中急轉彎，平飛後直接大仰角穿雲，以幾乎垂直的角度直上雲霄。緊接著連續做出了垂直翻轉、水平翻轉、大逆轉、滾轉360度等一系列機動動作，讓現場觀眾直喊「太霸氣、太震撼了」。

據空軍殲20飛行員李德兵介紹，「這些戰技術動作載荷大、要求高，對飛行員的心理素質和技戰術具有極大考驗。近年來，我們大抓實戰訓練，實行訓戰一致，今天表演的動作都是實戰中有用的動作」。據悉，駕駛殲20大坡度盤旋、躍升急轉、下降急轉等機動動作可廣泛應用於制空戰鬥中，殲20飛機可以實現快速占位攻擊。

在記者見面會上，殲20首飛試飛員李剛表示，殲20戰機正與時俱進，能力與剛裝備部隊時相比有了很大提升。殲20這一「國之重器」，在捍衛國家主權和領土完整中，必定不辱使命、創立奇功。

來自長春的「軍迷」胡建新觀賞完飛行表演後，直奔空軍主題館，「我是70後，像我這個年代的軍迷，可以說是看著殲7、殲8，回顧著殲5、殲6長大的一代，一點點軍事進步都讓包括軍迷在內的眾多人欣喜若狂，殲20這樣的先進五代機更是想都不敢想」。