罕見同場… 長春航空展 「20系列」戰機齊亮相

中國空軍航空開放活動暨長春航空展26日在吉林長春舉辦。圖為運20飛行展示。(中新社)

中國大陸空軍航空開放活動暨長春航空展26日開幕，殲20、運20和首度地面展示的運油20等空軍「20」家族罕見集體亮相。軍事專家及飛行員表示，繞飛台島、執行抵近懾壓任務已實現常態化，解放軍 空軍的裝備越來越先進，「我們打贏的底氣越來越足」，這充分表明，只要國家利益拓展需要，「中國空軍能飛到任何一個地方」有效捍衛國家主權。

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這項展示由八一跳傘隊的跳傘表演率先拉開飛行表演的序幕。之後航空大學教員組成的「天之翼」、「紅鷹」表演隊相繼升空表演「一箭穿心」、「八機筋斗」，殲20隨後進場，獲場內觀眾熱烈掌聲。

環球時報報導，軍事專家王明志在現場觀看了飛行表演後介紹，殲20表演動作展現了殲20飛機優越的水平與垂直機動性能，比如大坡度盤旋、躍升急轉、下降急轉等，可以實現快速占位攻擊。殲20飛行員李德兵大校表示，「人民空軍的裝備越來越先進，我們打贏的底氣越來越足」。

表演中壓軸出場的是被網友親切稱呼為「胖妞」的運20運輸機，展示了戰鬥上升、大坡度盤旋、防禦機動轉彎等優越的操控性能。王明志介紹，這顯示出運20飛機靈活機動，及優越的空投空降能力，特別是低空小速度機動，有利於快速收攏空投物和集結空降兵。

「20家族」的另一位成員運油20則在展示區進行首次「線下見面會」。運油20搭載軟管加油系統，能同時為殲20和殲16兩款不同的戰機進行空中加油，這使得運油20的靈活性大大提升，具有極強的戰術乃至戰略作用。軍事專家宋心之表示，這代表運油20已通過解放軍空軍的性能鑑定，這是一個非常重要的飛機型號成熟的里程碑。

除了「20家族」，此次活動還展示了殲轟7、轟6K等各型主戰裝備，以及導彈系統、雷達等。王明志介紹，當前空軍的武器裝備呈現出「三代裝備是主體，四代裝備是骨幹」的體系機構，有代表性的四代裝備是殲20，在三代改進型的裝備中有代表性是殲16及殲10C，運油20和運20是完成遠程投送和機動保障最重要的裝備；在地面裝備方面主要是紅旗9B遠程地空導彈，這是一型具有防空和反導能力的裝備。

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