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新華社萬字文 11「事實」轟裴洛西訪台 曝外交斡旋4個月未果

記者林則宏／綜合報導
美國眾議院議長裴洛西(左)訪台，造成中美關係緊張。（路透）
美國眾議院議長裴洛西(左)訪台，造成中美關係緊張。（路透）

針對美國眾議院議長裴洛西月初訪台，中國大陸不僅在台灣周邊展開大規模軍事演習，宣布制裁裴洛西及其直系親屬，並對美國實施取消安排中美兩軍戰區領導通話等八項反制措施，在國際社會引發不少批評的聲音。為此，新華社25日凌晨3時許發布萬字長文：「佩洛西竄台的若干事實」，為北京當局一連串的軍事、外交回應辯護。

新華社洋洋灑灑列出「11點事實」大力批美與澄清中方立場，文章除了指事件與危機由「美國一手策畫和挑起」，更披露行前中國與美方曾進行長達四個月的外交斡旋，最後仍舊未果。

新華社列出的11點「事實」為：

事實1：一個中國原則是中美關係的政治基礎，含義清晰、明確；

事實2：國會是美國政府的組成部分，國會議員竄訪台灣違反一個中國原則和中美三個聯合公報；

事實3：佩洛西竄台根本與民主無關，而是侵犯中國主權和領土完整、挑戰國際社會一中共識的政治作秀和嚴重挑釁；

事實4：改變台海現狀、挑起危機的是美國和「台獨」分裂勢力；

事實5：佩洛西竄台是美國一手策劃和挑起。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。中方反制舉措堅定、有力、適度，符合國內法和國際法；

事實6：中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動合理合法。美國「以台制華」行徑才是破壞台海甚至全球和平穩定的禍亂根源；

事實7：堅持一個中國原則的國家是絕大多數，受到孤立的是美國和極少數國家；

事實8：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性；

事實9：中國針對佩洛西竄訪台灣地區採取的制裁措施合理合法，是主權國家應有權利；

事實10：佩洛西竄台事件嚴重損害中美關係的政治基礎，為雙方交流與合作製造障礙，美方必須承擔全部責任；

事實11：中美暫停氣候變化商談，責任在美方。在氣候變化等全球環境治理問題上，中方將繼續致力於國際合作，言必信、行必果。

另外，中國外交部副部長謝鋒日前批評裴洛西訪台，嚴重違反中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際社會關於一個中國原則的共識，嚴重違反尊重主權和領土完整的國際法原則，嚴重違反不干涉內政的國際關係基本準則，嚴重違反「開羅宣言」、「波茨坦公告」以及聯大2758號決議，嚴重破壞國際秩序。

裴洛西 北京 烏克蘭

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