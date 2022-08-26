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中不滿美印軍演 批介入兩國邊界問題

記者廖士鋒／綜合報導
美軍與印軍特種部隊，正在喜馬拉雅山南麓進行聯合軍演，10月還會有另一場軍演。（取材自印度新聞局推特）
美軍與印軍特種部隊，正在喜馬拉雅山南麓進行聯合軍演，10月還會有另一場軍演。（取材自印度新聞局推特）

值此中印衝突仍未解決的時刻，美軍與印度軍隊的特種部隊，近日在喜馬拉雅山舉行聯合軍演，對此中國國防部強調，堅決反對第三方介入中印邊界問題。

針對美國與印度特種部隊近日在喜馬拉雅山南麓進行20餘天聯合作戰演習、並將在10月舉行美印聯合軍演，8月25日中國國防部發言人譚克非表示將密切關注相關動向，他強調，有關國家間的軍事合作尤其是演訓活動，不應針對第三方，應有助於維護地區的和平穩定。

譚克非亦指出，「邊界問題是中印兩國之間的事，雙方通過各層級保持著有效溝通，並一致同意通過雙邊對話妥善處理有關事態。我們堅決反對第三方以任何形式插手介入中印邊界問題」，他提醒，根據中國與印度雙方1993年和1996年簽署的有關協定精神，「雙方不得在實控線附近地區開展針對對方的軍事演習。希望印方嚴格遵守兩國領導人重要共識和有關協議協定，恪守通過雙邊管道解決邊界問題的承諾，以實際行動維護邊境地區和平與安寧」。

此前據印媒「新印度快報」（The New Indian Express）引述印度陸軍聲明稱，第13次印美聯合特種部隊演習「Ex Vajra Prahar 2022」已開始，在21天演習中，兩軍將在靠近克什米爾的山區，模擬常規和非常規情境，並執行一系列特種作戰、反恐作戰、空降作戰的聯合訓練。印度陸軍指出，這次聯合演習是加强兩國特種部隊之間傳統友誼紐帶以及改善印美雙邊防務合作的重要一步。

另據美媒CNN報導，美印也將於10月舉行第18次「Yudh Abhyas」 聯合軍演，地點在印度北部北阿坎德邦、靠近中印實際控制線95公里處，演習地點海拔約3048公尺。

解放軍與印軍在2020年初於克什米爾拉達克地區爆發衝突，雙方互有傷亡，2022年7月17日，雙方在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第16輪「軍長級會談」，雙方表示同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續密切保持外交和軍事渠道溝通對話，盡早就解決剩餘問題達成雙方都可接受的方案。

印度 喜馬拉雅山 國防部

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