嗆美？ 中海陸空三軍首度同赴俄「東方-2022」演習

圖為中方參加「東方-2018」戰略演習資料圖。(取材自軍迷圈官微)

中國國防部 昨天官宣，解放軍 已抽組部分兵力抵達俄羅斯，將參加8月30日起舉行的「東方-2022」戰略演習。這是解放軍海陸空三軍首次同時參加俄羅斯組織的演習。專家分析，這代表中俄軍事合作不斷深入，可震懾某些不懷好意的域外勢力，對反對霸權主義和強權政治有重要意義，也是對美國及其盟友近來不斷威脅中俄等國的反制。

俄羅斯定於8月30日至9月5日在東部軍區舉行「東方-2022」首長司令部戰略演習。此次演習將由俄軍總參謀長指揮，將在俄東部軍區內的13個訓練場，及位於南千島群島（日本稱「北方四島」）的訓練場舉行。印度、白俄羅斯 、塔吉克、蒙古國等國家也將派兵參演。

中國國防部新聞發言人譚克非大校昨天在國防部月度例行記者會上表示，此次解放軍赴俄參演兵力包括陸、海、空三軍力量，「中方陸空參演力量已到達指定地域，相繼完成兵力集結、野戰營區開設和現地勘察等，並陸續開展適應性飛行訓練；海上參演力量與俄艦海上會合後，開展了通信等課目演練」。

譚克非強調，中國軍隊赴俄參加「東方-2022」演習，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強共同應對多種安全威脅的能力。

環球時報報導，2018年8月下旬，中國軍隊首次赴俄參加「東方-2018」戰略演習，此次增加了海上力量，是首次陸海空三軍同時參演。

軍事專家張學峰表示，此次解放軍三軍兵力首次同時參加俄羅斯組織的演習，「這表明中國軍隊能夠不受外部形勢干擾，根據自身安全需要和相關訓練安排，決定在什麼時間、和誰、參加什麼樣的演習」。「西方不應在中國參加『東方-2022』演習這件事上表現得那麼『玻璃心』，中方之前已經表明參加演習與當前國際和地區局勢無關，沒必要過度解讀」。

軍事專家宋忠平認為，中俄在軍事領域的合作主要目的是為了維護地區的和平與穩定，兩國的合作是全方位的。「這同時也是一種決心和意志的顯示，可以對某些不懷好意的域外勢力進行震懾」。中俄兩國之間的軍事演練一再強調不針對第三方，更和俄烏軍事衝突沒有任何關聯。

相比較，宋忠平表示，無論是美韓舉行的「乙支自由護盾」（USF）聯合演習，還是環太演習，美國無論在南韓部署薩德還是在日本西南諸島上部署中導部隊，針對性都極強，「美國及其盟友不斷以此來威脅中俄等國的國家安全，為了維護國家安全，這些國家勢必強化自身軍事能力，並進行針對性的反制措施，打造安全屏障」。