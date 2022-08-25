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中韓建交30年 習近平與尹錫悅互致賀函 雙方「聚焦合作」

中國新聞組／北京25日電
中國24日在北京釣魚台國賓館舉行慶祝中韓建交30周年招待會，國務委員兼外長王毅呼籲中韓深化高科技製造合作，共同反對「脫鉤斷鏈」。（取材自中國外交部官網）
中國24日在北京釣魚台國賓館舉行慶祝中韓建交30周年招待會，國務委員兼外長王毅呼籲中韓深化高科技製造合作，共同反對「脫鉤斷鏈」。（取材自中國外交部官網）

中國國家主席習近平昨天與南韓總統尹錫悅互致賀函慶祝建交30周年，習近平在賀函中說，願與尹錫悅以此為新起點「排除干擾、聚焦合作」。中國國務院總理李克強也與南韓總理韓德洙互致賀電，期許兩國能加強合作。

韓聯社報導，中韓於1992年8月24日建交，此後30年來，兩國在政治、經濟、社會和文化等多方面不斷加深合作。但近年來，美中戰略競爭不斷加劇，給中韓關係帶來影響。具有代表性的問題有，雙方圍繞駐韓美軍在南韓部署「薩德」反導系統和美國擬主導成立「芯片四方聯盟」（Chip 4）重組半導體供應鏈等分歧。

新華社報導，南韓駐華大使館昨天在北京主辦慶祝中韓建交30周年的活動，中國國務委員兼外長王毅代讀習近平的賀信。中國駐韓大使邢海明在首爾舉辦的招待會上也代讀了習的賀信。

習近平說，中韓關係之所以能「取得輝煌發展成就」，在於雙方「堅持互尊互信，照顧彼此核心利益和重大關切，通過真誠溝通增進理解與信任」；在於雙方「堅持開放包容，攜手維護地區和平穩定，促進區域融合發展，維護國際關係基本準則」。這些寶貴經驗值得倍加珍惜和長期堅持。

習近平提到，他願與尹錫悅加強戰略溝通，引領中韓雙方以建交30周年為新起點，「把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作」，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

據報導，尹錫悅在賀函中說，希望中韓雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣候變化等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。

另外，南韓「nocut news」昨天刊發對已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心院長盧載憲的專訪內容。「nocut news」稱，時任南韓總統的盧泰愚是1992年中韓建交見證者，而其子盧載憲也秉承父親意願，為中韓關係傾注力量；盧載憲在採訪中表示，「中韓應從『搬不走的鄰居』成為『彼此不可或缺的鄰居』」。他也提到，所謂泡菜、韓服等「文化歸屬爭論”是不必要，也是無意義的。

南韓 習近平 供應鏈

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