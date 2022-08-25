我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

環時社評：關島不是珍珠港 中方無意偷襲

中國新聞組／北京25日電

被美軍視為「太平洋心臟」的關島，成為華盛頓最新的炒作熱點。中國官媒環球時報對此發表社評稱，關島不是珍珠港，中國更不是日本

據美國媒體報導，五角大樓正大幅升級關島的防空反導系統，理由是目前的防禦能力「不足以應付中國的全面導彈攻擊」。為營造緊迫感，美國導彈防禦局局長、海軍中將喬恩希爾還給出時間表，宣稱到2026年至少要在關島建設部分新的防禦能力。

社評指出，美媒對關島的相關報導中。不少人聲稱「要避免珍珠港事件在關島重演」，指的是中國人民解放軍很可能對關島進行「偷襲」，摧毀島上的美國軍事力量。

社評稱，中國無意與美國打仗，更不可能像當年的日本那樣搞不宣而戰的偷襲。這一點，美國人大可放心。但如果美軍真要武力介入台灣事務，那就是主動與中國發生武裝對抗，我們必將毫不猶豫地斷然反擊，包括關島在內的美軍基地自然都在解放軍的火力覆蓋範圍內。台灣問題純屬中國內政，如果真出現這種狀況，從根本上講，美軍是侵略行徑，我們是正當防衛。這和珍珠港事件的性質正好反過來。

社評指稱，關島是否安全，歸根結柢取決於華盛頓想在這裡扮演什麼角色。從技術上講，反導系統本身的特性決定了，無論多麼密集，它的攔截作用都將是有限的，美軍對關島的改造升級頂多算是個「精神安慰」。華盛頓要想真正化解內心的不安，辦法其實只有一個，那就是徹底打消挑釁中國的念頭，也不要把關島視為「對抗中國的新前線」。如今，華盛頓常常把「管控危機」掛在嘴邊，卻又忍不住在它製造出來的火藥桶旁劃火柴，它應該知道，真正的管控就是停止任何玩火行徑。

解放軍 日本

上一則

重慶北碚1周8起突發山火 四川內江火燒民宅

下一則

25歲券商助理碩士美女 代表中國爭「世姐」后冠

延伸閱讀

中媒：日部署千彈 預熱軍事抗中 專家稱其下一步將建核潛艇

中媒：日部署千彈 預熱軍事抗中 專家稱其下一步將建核潛艇
日擬部署1千枚飛彈 胡錫進：中國有5千枚飛彈「伺候」

日擬部署1千枚飛彈 胡錫進：中國有5千枚飛彈「伺候」
防台灣有事？日擬部署反艦飛彈 學者：配合美軍部署

防台灣有事？日擬部署反艦飛彈 學者：配合美軍部署
《老照片說故事》C─123B型運輸機

《老照片說故事》C─123B型運輸機

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包