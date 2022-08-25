環時社評：關島不是珍珠港 中方無意偷襲

被美軍視為「太平洋心臟」的關島，成為華盛頓最新的炒作熱點。中國官媒環球時報對此發表社評稱，關島不是珍珠港，中國更不是日本 。

據美國媒體報導，五角大樓正大幅升級關島的防空反導系統，理由是目前的防禦能力「不足以應付中國的全面導彈攻擊」。為營造緊迫感，美國導彈防禦局局長、海軍中將喬恩希爾還給出時間表，宣稱到2026年至少要在關島建設部分新的防禦能力。

社評指出，美媒對關島的相關報導中。不少人聲稱「要避免珍珠港事件在關島重演」，指的是中國人民解放軍 很可能對關島進行「偷襲」，摧毀島上的美國軍事力量。

社評稱，中國無意與美國打仗，更不可能像當年的日本那樣搞不宣而戰的偷襲。這一點，美國人大可放心。但如果美軍真要武力介入台灣事務，那就是主動與中國發生武裝對抗，我們必將毫不猶豫地斷然反擊，包括關島在內的美軍基地自然都在解放軍的火力覆蓋範圍內。台灣問題純屬中國內政，如果真出現這種狀況，從根本上講，美軍是侵略行徑，我們是正當防衛。這和珍珠港事件的性質正好反過來。

社評指稱，關島是否安全，歸根結柢取決於華盛頓想在這裡扮演什麼角色。從技術上講，反導系統本身的特性決定了，無論多麼密集，它的攔截作用都將是有限的，美軍對關島的改造升級頂多算是個「精神安慰」。華盛頓要想真正化解內心的不安，辦法其實只有一個，那就是徹底打消挑釁中國的念頭，也不要把關島視為「對抗中國的新前線」。如今，華盛頓常常把「管控危機」掛在嘴邊，卻又忍不住在它製造出來的火藥桶旁劃火柴，它應該知道，真正的管控就是停止任何玩火行徑。