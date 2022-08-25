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秦剛會薛曼 「持續溝通」管理美中分歧

記者張文馨／華盛頓報導
中國駐美大使秦剛(左)23日拜會美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman），會後拒絕記者採訪就搭車離去。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中國駐美大使秦剛(左)23日拜會美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman），會後拒絕記者採訪就搭車離去。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）23日會晤中國駐美大使秦剛國務院24日表示，將持續尋求開放且建設性的溝通管道，以管理美中分歧，尤其是在緊張時期。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台後，北京透過軍事和經濟行動對台施壓，並暫停部分對美的溝通管道與合作，引發台海情勢和美中關係的緊張，這是事件發生以來秦剛和薛曼首次公開會面，國務院發布秦剛拜會訊息，但對談過程不開放媒體採訪，事後也沒有依慣例發布會談重點摘要。

一名美國國務院發言人24日以背景說明方式答覆記者詢問表示，薛曼23日會晤秦剛，將持續保持對中華人民共和國的溝通管道暢通。

這名發言人說，在部分影響全球的關鍵議題中，北京已經關閉部分重要的溝通管道與合作，美國會續尋求管道開放且具建設性，以管理雙邊分歧，尤其是在緊張時期。

但這次國務院發言人並未在轉述中提及台海議題。

北京政府的反應是否和中共20大即將舉行有關，美國之音報導，美國國務院發言人普萊斯說，「這個問題其實要去問中國。毫無疑問，他們在台灣海峽附近採取氣勢洶洶、在許多方面是前所未有的挑釁和軍事行為。要由他們來說明。對我們來說，我們正在密切關注局勢的發展……是中國在尋求破壞現狀……通過其最近的舉動以及過去幾年的行動來破壞一直存在、穩定台灣海峽核心的現狀。」

國務院 秦剛 北京

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