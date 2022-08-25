李克強加碼19政策 增3000億元穩經濟

國務院常務會議24日決定派出「穩經濟督導服務工作組」到地方。圖為總理李克強5月主持召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。（新華社）

中國國務院 總理李克強24日召開國務院常務會議，接力「穩經濟」系列政策，進一步實施19項接續政策。 主要包括：增加3000億元人民幣（約437.2億美元）以上政策性開發性金融工具額度，用好5000多億元專項債結存限額。針對缺電、抗旱，將支持中央發電企業等發行2000億元債券，再發放100億元農資補貼。同時，由中央預備費拿出100億元，重點支持中稻抗旱。

本報系聯合報報導，旱澇齊發、用電吃緊、消費疲弱，中國「穩經濟」再加碼，國常會部署穩經濟系列政策的接續政策措施，決定增加政策性開發性金融工具額度和依法用好專項債結存限額，再次增發農資補貼和支持發電企業發債融資 。

國常會會議指出，用好工具箱中可用工具，加力鞏固經濟恢復發展基礎，又不搞大水漫灌、不透支未來。強調在落實穩經濟系列政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應、保持經濟運行在合理區間。

穩經濟加碼實施19項接續政策，主要包括：增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額。持續釋放貸款市場報價利率（LPR）改革和傳導效應，降低融資成本。核准開工基礎設施等項目，出台措施支持民營企業、平台經濟發展。

特別是攸關房市振興，國常會鬆綁限貸，允許地方「一城一策」運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。

同時，應對缺電危機，支持中央發電企業等發行2000億元債券，再發放100億元農資補貼，以部署進一步做好抗旱救災工作，強化財力物力支持。

會議指出，要進一步做好抗旱減災工作。科學調度水資源，多措並舉增加抗旱水源。優先保障群眾飲用水。保障農業灌溉用水，指導農戶抗旱保秋糧。中央預備費拿出100億元，重點支持中稻抗旱。抓緊研究推動晚稻豐收舉措，中央財政持續予以支持。

另據德國之聲中文網報導，中國高溫 熱浪恐導致農作物歉收，一旦中國秋天歉收，本已供應緊張的國際糧食市場將增添更大的壓力。

據報導，中國消費的95%以上的稻米、小麥和玉米源於自產，如果歉收，意味著將提高進口，而中國的人口基數極大，進口糧食將給因烏克蘭戰爭本已吃緊的國際食品市場再增壓力。

人民網報導，農業農村部、水利部、應急管理部、中國氣象局四部門22日聯合印發緊急通知，要求有關地區毫不放鬆抓好防災減災各項工作，全力以赴打贏抗高溫熱害乾旱奪秋糧豐收保衛戰。